國民黨首場地方團拜 朱立倫：2024贏回總統執政權
國民黨桃園市黨部今天晚上舉辦新春團拜聯誼活動，主席朱立倫發出豪語，桃園6個選區要推最強、最好的立委候選人拚全壘打，全黨團結把總統、執政權贏回來，他也說，目前全黨目標就是3月4日南投補選，一步一腳印把補選打贏，讓林明溱高票當選，之後才會討論總統、立委選舉事務。
國民黨桃園市黨部在中壢區一家餐廳辦理新春團拜聯誼活動，朱立倫與桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、市黨部主委黃敏恭與國黨籍議員、黨部幹部團拜和聚餐聯誼，席中對張善政贏得市長選舉，以國民黨「悶了八年」氣氛歡愉。
針對媒體訪問國民黨何時啟動總統、立委初選，對此，朱立倫表示，他在中央黨部團拜說明非常清楚，目前全黨目標就是3月4日南投補選，一步一腳印把補選打贏，讓林明溱高票當選，之後就會討論立委、總統選舉事務，目前還沒有討論資格限制，一切等南投補選之後再討論。
朱立倫率先向所有黨籍民代、幹部拜年，他表達以感恩的心回到桃園，向大家新年恭禧，朱說，國民黨未來一定要堅持走對的路、堅持提對的人讓最好人選、最優秀人才，成為國家的人才，面對2024年選舉，桃園6個選區推出最強、最好的候選人，每位立委全力以赴要拚全壘打，全黨團結一致無私無我要把總統贏回來、把執政權贏回來。
朱表示，第一場地方新春團拜就回到桃園，他說回到桃園與大大家團拜，像一個大家庭聚在一起，今天充滿喜悅，迎接兔年，鴻兔大展，所有桃園同志團結一致讓張善政當選市長、讓邱奕勝領導的議會以絕對多數獲得市民肯定，要繼續加油、繼續努力。
朱立倫表示，國民黨最重要任務就是要為全民拚好日子，讓大家過好日子，去年1126縣市長選舉推出張善政，就是要為全桃園市民拚好日子；議長邱奕勝也獲過最多議員支持當選，將與市府一起打拚，讓國民黨為市民謀福利，為所有民眾拚好日子，希望黨內同志全力支持張善政帶領的市府團隊，讓國民黨在桃園獲得更多市民肯定。
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