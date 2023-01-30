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賴清德下動員令 黨副秘書長帶隊進駐南投支持蔡培慧

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德下動員令，由黨副秘書長黃建嘉帶隊進駐南投，支持立委補選候選人蔡培慧。本報系資料照
民進黨主席賴清德下動員令，由黨副秘書長黃建嘉帶隊進駐南投，支持立委補選候選人蔡培慧。本報系資料照

民進黨主席賴清德今天下午主持黨務主管會報。民進黨新聞部主任張志豪轉述，賴清德會中下達動員令，要求全黨全力支持南投二選區立委補選，團結一致協助蔡培慧打贏選戰，也指示2月1日起由黨副秘書長黃建嘉帶隊進駐南投。

張志豪表示，在九合一敗選後，中央黨部也完成彙整基層黨員意見，賴清德認為，民進黨要再起，答案盡在黨員口中，請各相關部門儘速提出因應改善之道，彼此協同作戰。

張志豪指出，賴清德在九合一敗選後，他跑了19個縣市去做基層黨員座談，讓大家暢所欲言，要罵就罵，不會負面看待這次敗選，反而覺得民進黨應好好珍惜這次敗選的經驗，進而聽取各方意見，從中得到學習的機會，才能讓整個黨站起來。

張志豪說，賴清德也舉例，他在當醫生時，都習慣讓病患多講一些，因為病患對自己的身體最了解，只要多點時間傾聽，不只身體狀況，有時甚至連怎麼治療都會跟你說，當然有一些需要調整。而民進黨要改革的地方在哪裡，黨員們其實都說得很清楚，之後希望大家能提出改善方案，記取敗選經驗。

民進黨 賴清德 南投

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