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總統府公布新人事 張惇涵任副秘書長、林聿禪任發言人

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總統府新人事 張惇涵任副秘書長、林聿禪任發言人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府今天宣布新人事訊息，總統府秘書長將由交通部前部長林佳龍接任，特任副秘書長將由黃重諺接任，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。圖／總統府提供
總統府今天宣布新人事訊息，總統府秘書長將由交通部前部長林佳龍接任，特任副秘書長將由黃重諺接任，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。圖／總統府提供

總統府今天宣布新人事訊息，總統府秘書長將由交通部前部長林佳龍接任，特任副秘書長將由黃重諺接任，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。

總統府指出，Kolas Yotaka將回任總統府發言人，而前行政院發言人室專門委員、前內政部部長室秘書林聿禪將出任新任發言人職務。另，總統辦公室主任將由資深幕僚總統府秘書朱財慶接任。

總統府表示，許借重林佳龍發揮中央與地方的完整歷練，與豐富的政務經驗，襄助蔡總統推動總統府業務及各項國政工作。而蔡總統也盼借重黃重諺對總統府政務的熟稔，以銜接國安事務統籌議題與督導發言事務，並請張惇涵協調政策及執政團隊間的橫向溝通。

總統府指出，蔡總統希望借重Kolas Yotaka曾任府院發言人的經驗，以利重大政策對外說明，並期許借重林聿禪曾於行政部門的幕僚經驗、熟稔媒體聯繫工作以協助發言業務。

總統府表示，除了行政院內閣團隊已完成人事調整，總統府團隊也調整就位、能立即上手，執政團隊將能無縫接軌繼續推動各項國政業務、力求各項政策順利推展。

總統府發言人 團隊 行政院 張惇涵

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