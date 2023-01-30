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王鴻薇：台大學倫會認證陳建仁抄襲 難道會是假？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天在臉書表示，新任揆陳建仁掛名投書國際知名期刊「Cancer」，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，台大醫學院學倫會也認證抄襲。圖／王鴻薇臉書提供
國民黨立委王鴻薇今天在臉書表示，新任揆陳建仁掛名投書國際知名期刊「Cancer」，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，台大醫學院學倫會也認證抄襲。圖／王鴻薇臉書提供

國民黨立委王鴻薇今天在臉書表示，新任揆陳建仁掛名投書國際知名期刊「Cancer」，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時陳也自行請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲。但民進黨居然可以因為共同作者掛名，護航陳建仁跟抄襲沒有關係，如果沒有道德瑕疵，陳建仁當時為什麼要請辭？當時的台大學倫會認證抄襲，難道是假的？掛名就要負責，不是當閣揆就有免死金牌。

王鴻薇表示，退一步來說，如果陳建仁堅持掛名共同作者就免責，那前總統馬英九執政時期，教育部長蔣偉寧同樣捲入論文爭議，當時他強調自己掛名，但最後請辭負責。王引用時任中研院院長翁啟惠當時的話：「一旦掛名就代表在整個實驗工作、對於整份論文是有所貢獻，所以掛名不是壞事，但是一掛名就代表要為這份論文負責。」

王鴻薇說，蔣偉寧的請辭、翁啟惠這幾句話，陳建仁還可以用掛名來開脫嗎？難道是要告訴全國人民，我國的行政院長，因為只是掛名作者，就可以免責於抄襲嗎？有句話說「士大夫之無恥，是謂國恥。」 鄭文燦承認了自己的抄襲，身為閣揆的陳建仁還能只能用抄錄不當來迴避抄襲的事實嗎？

抄襲 陳建仁 王鴻薇 台大

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