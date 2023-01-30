國共會面解禁63項食品 綠委歎悲哀：配合中國政治宣傳

金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍昨天會見國台辦主任宋濤，中國大陸海關總署隨即放行金門酒廠在內的63家台灣食品輸中，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國去年莫名其妙地禁止，昨天又莫名其妙地開放，國內有政治人物配合中國政治進行宣傳，這是民意代表很大的悲哀。

民進黨立法院黨團上午舉行「溫暖堅韌，團結、照顧、信任」記者會，鄭運鵬提及，陳福海、陳玉珍昨天跟宋濤會面過後，中國突然就單方面、莫名其妙地宣布，63家被他們禁止出口到中國的食品廠「可以開放了」。

鄭運鵬指出，中國在去年10月莫名其妙地禁止台灣的食品輸入，昨天這些業者又莫名其妙地被開放，顯示中國都是單方面地限制台灣的公司、食品跟農產品，這些都是他們的政治動作，沒有任何根據，想怎麼樣就怎麼樣，想禁止就禁止，想做人情就做人情。

鄭運鵬回顧，中國在2021年2月25日突然宣布，禁止台灣鳳梨輸入，理由是他們驗出介殼蟲；隨後在2021年9月19日又增加荔枝跟蓮霧，這3項農產品都是台灣在中國銷路的前幾名，「他們就挑銷路好的禁止，理由都很荒謬，到現在連證據都不給就單方面禁止」。

鄭運鵬再指，中國在2022年6月10日禁止台灣的石斑魚、白帶魚等輸入，理由是他們驗出超標的農藥及新冠肺炎病毒，甚至號稱台灣的白帶魚有傳染力，「斑魚說有農藥超標，白帶魚說有病毒，竹莢魚也說有病毒，後來新增了芒果」。

鄭運鵬說明，中國在2022年10月開始對台灣的加工食品業者不公平對待，他們以這些公司沒有做變更登記與申報為由，單方面地禁止這些公司的產品輸出到中國，而且台灣還被要求提早1年就要申請，其他國家都可以線上申報，只有台灣要用書面申請。

鄭運鵬批評，中國在去年10月用莫名其妙的理由禁止，昨天被開放也是莫名其妙地開放，這些都是他們拿來做政治人情或政治公關，很遺憾國內有特定的政治人物配合中國的政治宣傳，可能是要拿來做自己的人情，但是對於台灣民選的民意代表來說，其實這是很大的悲哀。

鄭運鵬強調，台灣必須要團結，必須要求所有的出口產品，不管是對其他國家還是中國，都要有讓人安心、放心的制度，不能夠突然就片面、單方面地就被人家做不公平對待。

鄭運鵬也提及，宋濤在今年的元旦談話曾經說過「要與台灣有識之士協商國家統一」，結果國民黨前主席洪秀柱在1月28日就趕快跑去朝聖，昨天陳福海、陳玉珍也到廈門跟他會面，這些人有沒有去跟宋濤表達抗議，還是他們就是接受這樣的政治條件，這些政治人物必須出面說明。

鄭運鵬質疑，國台辦開了一個前提，國民黨就跑去跟人家會面，他們要怎麼向國人說明，台灣的產業在兩岸的貿易與各種往來，本來就不應該有「台灣要被中國統一」的前提存在，而是要公平、有制度性地往來，不能單方面被限制的往來，這才是所有民代和從政人員應該要爭取的。