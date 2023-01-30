宜蘭縣府向外借將3局處長今到職 50歲上下形象耳目一新

宜蘭縣政府局處首長異動中，3位向外將借的主管今天到職並出現在新春團拜與大家見面，文化局長黃伴書受訪時表示會傳承過去基礎下，融入國際資源，讓世界看到宜蘭的美好；建設處長潘亮宇期許簡政便民，地政處長李先智希望守護生態幸福前提下，讓大家看到進步與改變。

縣府過年前宣布一波局處首長異動，六位調整的局處長中，新任的局處長有黃伴書、李先智、潘亮宇都是向外借將，黃伴書來自民間企業，具有多年國內外公司高階主管經驗；李先智曾獲第25屆地政貢獻獎；潘亮宇擔任新北市政府施工科長時，負責的建築物施工管理業務考核，獲得內政部營建署評選特優。

縣府團隊新人新氣象，這3人今天就職並在新春團拜中與大家見面，3位局處年紀都在50歲上下，口條清晰，表達流暢，的確讓人耳目一新，並在受訪時提到工作方向。

文化局長黃伴書表示，未來承襲了傳承，創新多元及包容一貫的方向持續發展，融入國際的資源及自己以往的經驗，希望未來能夠讓世界看到宜蘭的美麗及多元，體驗宜蘭發展的美好成果。

對於從民間企業轉入公務部門，是否需要調適期？她笑說，就從今天開始調適啊，也坦承當然會有挑戰，民間企業與公部門應該差很多，但想要做好事情的目標是一致的，方法都是遵循同樣的目標一起前進。

建設處長潘亮宇說，他希望可以在宜蘭在建管及都市計建的部分，能夠更加簡政便民，更加透明，讓民眾能夠感受到建管部分不再像衙門一樣冷冰冰的，讓大家來洽公時可以更簡化，電子化，可以讓民眾知道建管正在改變，知道宜蘭也正在改變，不能距人於千里之外，未來希望更親民開放的作法，讓建管程序、都市計畫朝更好的方向來邁進。

地政處長李先智說，宜蘭是一個幸福城市，擁有很好的生態及人情，他認為在保障不動產交易的這一塊，如何讓民眾在交易時，更簡便及更具有保障，這是全台灣很多都市城市都在做的事。