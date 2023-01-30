2024總統大選誰贏？ 吳子嘉預測：「1勢力」當選機會非常大

九合一大選順利落幕，許多人也開始討論2024總統大選的可能人選，而總統府日前公布由前副總統陳建仁組閣後，副總統賴清德的未來佈局似乎也出現變數。針對明年的總統大選，媒體人吳子嘉預測，非民進黨的力量加起來，當選機會非常大。

吳子嘉昨（29）日在節目《董事長開講》中提到，針對蔡英文這次的內閣改組，就是擺明讓賴清德選不上總統，免得面臨被清算的下場。而國民黨台北市議員徐巧芯認為不無可能，但是在這之前，蔡英文會盡力讓賴清德能夠聽她的話。徐巧芯提到因為換國民黨執政，對蔡英文而言還是有很大的壓力和不可控，那如果賴清德是可控的，或許就不需要這麼做；但假設賴清德還是不可控，蔡英文會從自己的角度去考量，而大於民進黨的整體思考。

吳子嘉接著表示，從另外一個角度看，這次整個泛藍軍，也就是非民進黨的力量加起來，當選2024的機會非常大。他透露自己很同情賴清德，在面臨苦戰的當下，其實幫忙他的人不多，因為他最需要政府大力支持，才能夠好好選舉，「看起來這個政府不會幫忙他，甚至可能變成鄭文燦跑出來跟賴清德拚」。

除此之外，針對內閣改組的部分，有網友提問「為何農委會主委陳吉仲，和衛福部長薛瑞元可以留下來？」吳子嘉表示陳吉仲是總統蔡英文的子弟兵，他沒地方去，蔡英文一定要用他。而薛瑞元是新潮流，當然要留下來，所以完全是因人設事，看背景來決定的，「改組是改真的，就把不要的人趕走，換一些自己人」。