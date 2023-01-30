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國民黨對新內閣提建言 民進黨：遺憾只剩噴口水功能

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨對新內閣提建言，民進黨回應，遺憾只剩噴口水功能。本報系資料照
國民黨對新內閣提建言，民進黨回應，遺憾只剩噴口水功能。本報系資料照

國民黨立法院黨團記者會針對將就任的陳建仁內閣提出建言。民進黨發言人黃彩玲批評，陳建仁內閣準備開工之際，現階段應該是捲袖子做事，朝野團結和諧，力拚經濟和社會持續繁榮穩定，但國民黨作為最大在野黨，卻只剩成天噴口水、扯後腿功能，一昧抹黑新內閣，惡意亂民生、亂經濟，令人遺憾。

黃彩玲指出，為因應後疫情時代，蔡英文總統日前公布新任閣揆由前副總統陳建仁擔任，就是希望讓「大仁哥」的溫暖特質，來籌組「溫暖堅韌」內閣。同時交付階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等任務，在蘇貞昌院長建立的厚實基礎上，讓台灣持續大步前進。

黃彩玲說，新任閣揆陳建仁在學術上的成就受到國際、國內肯定，並曾獲選美國國家科學院院士、世界科學院院士，都是不爭的事實。新內閣在過年期間就已經持續進行各項部署工作，就是要穩健銜接各種政務，認真打拚照顧人民，搶得疫後先機。

黃彩玲表示，總統府和新內閣團隊已經在農曆年期間重新整備，希望能透過各種職務的調整，例如增加民意代表、縣市首長、擴大世代合作，讓政府效能更符合民意和社會期待，在開春就努力帶來新的氣象；反觀國民黨，做為最大在野黨，卻不思福國利民的政策論辯，只會用盡最廉價的政治口水抹黑新內閣，企圖亂民生、亂經濟，完全無助國家社會正向發展，令人遺憾。

內閣 陳建仁

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