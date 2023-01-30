新春團拜 陳菊：盼監察院發揮高度功能讓人民信賴

監察院今天舉行新春團拜，監察院長陳菊表示，人權會要成為弱勢人民的靠山、國家的良心；監察委員是高度自律性工作，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。

關於媒體報導指稱，陳菊推薦高雄市副市長史哲擔任文化部長。陳菊指出，她與很多優秀人才共事過，但絕無推薦、參與任何內閣人事討論；她期許新內閣讓台灣安定和平、經濟繁榮。

陳菊說，她在26年的公務生涯，每年不管到任何廟宇祈福時，都希望國泰民安、風調雨順，她曾想過是否能有不同的祝福語，但後來到中央部會、地方治理後才深刻體會，風調雨順、國泰民安是多麼美好的事。

陳菊表示，監察委員是高度自律性工作，不像立法院是國會，監察委員是總統特任官，憲法賦予監委獨立行使職權，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。