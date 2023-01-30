快訊

內閣總辭…蘇貞昌感慨「能力有限」 畢業感想曝光

評／共軍頻干擾他國軍機動線 國軍應慎防這三種情況擦槍走火

陳明通條款？台大修法：兼任師不能單獨指導碩博生

新春團拜 陳菊：盼監察院發揮高度功能讓人民信賴

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院上午舉行新春團拜，監察院長陳菊（二排中）出席，向大家拜年恭賀新春。記者林伯東／攝影
監察院上午舉行新春團拜，監察院長陳菊（二排中）出席，向大家拜年恭賀新春。記者林伯東／攝影

監察院今天舉行新春團拜，監察院長陳菊表示，人權會要成為弱勢人民的靠山、國家的良心；監察委員是高度自律性工作，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。

關於媒體報導指稱，陳菊推薦高雄市副市長史哲擔任文化部長。陳菊指出，她與很多優秀人才共事過，但絕無推薦、參與任何內閣人事討論；她期許新內閣讓台灣安定和平、經濟繁榮。

陳菊說，她在26年的公務生涯，每年不管到任何廟宇祈福時，都希望國泰民安、風調雨順，她曾想過是否能有不同的祝福語，但後來到中央部會、地方治理後才深刻體會，風調雨順、國泰民安是多麼美好的事。

陳菊表示，監察委員是高度自律性工作，不像立法院是國會，監察委員是總統特任官，憲法賦予監委獨立行使職權，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。

陳菊 監察院

延伸閱讀

影／監察院新春團拜 陳菊：希望監察院讓人民信賴

在高雄市府最後一天 準文化部長史哲今照常出席晨會

史哲接任文化部長 挨轟陳菊亂政 綠委：不要胡亂攻擊

傳陳菊推薦史哲任文化部長 監院：與事實不符 嚴正澄清

相關新聞

新內閣成員被爆曾赴澳門受招待 侯友宜期待市府廉潔

即將分別上任行政院副院長、陸委會副主委的鄭文燦與梁文傑，被爆出10年前受博弈大亨陳盈助招待赴澳門，引發討論。新北市長侯友...

陸解禁63家台企食品輸陸 黃偉哲：肯定中國大陸釋善意

陸方昨宣布包括金門酒廠在內等63家台灣企業恢復輸陸，台南市長黃偉哲今指，對於中國大陸釋出善意表示肯定，但兩岸關係營造要朝...

朱立倫上陣代打選總統？ 侯友宜：他是一個很優秀人才

國民黨內總統初選話題不斷，傳出主席朱立倫可能「總教練上陣代打」，外界好奇呼聲最高的「球員」新北市長侯友宜是否認為朱與他一...

新春團拜 陳菊：盼監察院發揮高度功能讓人民信賴

監察院今天舉行新春團拜，監察院長陳菊表示，人權會要成為弱勢人民的靠山、國家的良心；監察委員是高度自律性工作，相信每位監委...

蔣萬安上任滿月新春團拜 國民黨團盼舉辦府會共識營

台北市長蔣萬安今上任滿月，同時趁著開工日赴台北市議會新春團拜，期盼未來府會關係和諧，而國民黨團也透露希望能在四月左右、開...

新內閣成形將上路 馬文君批：像吃剩的年菜

行政院長蘇貞昌於19日請辭閣揆，蔡英文總統27日（大年初六）宣布前副總統陳建仁出任新閣揆。立委馬文君盼陳建仁所組的新內閣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。