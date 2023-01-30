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蔣萬安上任滿月新春團拜 國民黨團盼舉辦府會共識營

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上任滿月，同時趁著開工日赴台北市議會進行新春團拜。 記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安今上任滿月，同時趁著開工日赴台北市議會進行新春團拜。 記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今上任滿月，同時趁著開工日赴台北市議會新春團拜，期盼未來府會關係和諧，而國民黨團也透露希望能在四月左右、開議前，由市政府跟國民黨團舉辦共識營，雙方深度瞭解。

台北市議會今舉辦新春團拜，議長戴錫欽、黨團書記長秦慧珠及多位台北市議員吳志剛、楊植斗、林珍羽、張志豪、曾獻瑩、鍾佩玲等，以及副市長李四川、祕書長李泰興等，眾人互道「新年快樂」氣氛熱鬧。

戴錫欽表示，今天是大年初九，祝福大家新的一年鴻圖大展、揚眉吐氣，也感謝市府同仁儘管在10天的連續假期，仍不眠不休持續推動相關市政，經過新春團拜也代表議會在年假結束後會持續監督市政，期許府會關係在理性監督之下，讓市政往前邁進。

蔣萬安表示，今天在開工日來議會向大家互道恭喜，並懷著歡喜的心情迎接兔年，新的年度市政推動許多挑戰，議員們就是代表最即時、最真實的民意 ，也是市府團隊與市民溝通的橋梁，因此盼借重議員的專業視野，以及和諧良好的府會關係，未來跟議會攜手努力 ，讓市政推動順利。

秦慧珠表示，將規畫在開議前由市政府跟國民黨團舉辦共識營，請市府團隊做深度報告以及施政重點。由於現在國民黨是執政黨議員，不僅在議員角色上監督，也要協助市府施政，跟過去扮演在野黨角色不同，因此計畫在四月左右、開議前，雙方深度瞭解。

議員 台北市長 國民黨

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