新內閣成形將上路 馬文君批：像吃剩的年菜

行政院長蘇貞昌於19日請辭閣揆，蔡英文總統27日（大年初六）宣布前副總統陳建仁出任新閣揆。立委馬文君盼陳建仁所組的新內閣能為百姓送窮迎富，未料新內閣公布，多留任又舊面孔，馬文君今痛批，根本像「吃剩的年菜」。

馬文君指出，蘇貞昌在小年夜前一天辭閣揆，蔡英文直到大年初六才確定行政院長人選，將由陳建仁接任；對此，她期盼新的內閣組成，應該以國家社稷的利益優先，而不是以選舉考量與政黨忠誠度至上，而且凌駕專業技術官僚。

畢竟2023年的國際情勢，全世界的知名智庫、媒體分析研究預測都不看好，甚至發出更險峻的警告。倘若新閣揆帶領的是換湯不換藥的內閣，在通膨壓力更重，兩岸對峙未減，甚至更緊張的情況下，民眾恐難以安然度過新的一年。

而因蔡英文宣布新閣揆時正值大年初六，依民間習俗，初六要「挹肥」送窮神，將初一到初五累積的汙穢、垃圾掃乾淨，否則會窮衰一整年；馬文君說，當時誠心為台灣祈福，盼新內閣心中有人民，將一切積弊沉疴都掃除，為百姓送窮迎富。

只不過，農曆年間，接連幾波公布的新內閣名單，行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、海委會主委管碧玲等是新接任的舊面孔，其餘幾乎都是蘇內閣成員留任，連具爭議的衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮等也留任。