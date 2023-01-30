基層診所期許新健保署長：別讓醫師花時間在行政作業

內閣人事異動，衛福部長薛瑞元留任，而健保署長李伯璋確定卸任，將由現任衛福部次長石崇良接任。對此，台中市基層診所醫師疾呼，希望新署長石崇良能改變李伯璋要求診所比照大醫院把所有病理檢查都上傳雲端的作法，讓醫師將大部分時間用在看病照顧病人，而不再是處理行政作業，這是他們對新署長的期待。

自李伯璋卸任，基層醫師群組傳出以上這樣的聲音。記者求證醫師，發現要診所比照有資訊室的大醫院處理病理資料，對基層診所的確是一大負擔。而且健保署要求基層診所去年9月20日就必須把病理資料上傳，否則健保就不給付，許多基層診所至今做不到。

大台中醫師公會理事長魏重耀上午說，診所做的病理檢查都是驗血、驗尿和超音波等小檢查，講究的是立即性，得知結果可以立即處理，若有需要才再轉診至大醫院，這就是分級醫療的精神。基層診所人力配置不如大醫院，大醫院像是X光、MRI等檢查都具保留價值，並有專人上傳雲端，但診所一項檢查不過50元，等處理好了，資料再上傳，已不具意義；要求每項資料都上傳，只是徒增診所困擾，也沒有必要。

而且，為了配合健保署，基層診所費盡力氣想要提升電腦設備、擴充容量，但電腦公司卻說依健保署的上傳規定，目前沒有那樣的軟體，而且診所那麼多，也難在短時間內大家都升級。

魏重耀說，所謂基層診所，它的規模就是比醫院小，人力也有限，無法跟大醫院比，許多診所員工為了被要求資料上傳，都喊著說不想幹了，醫師為了留人也費盡心力。