新內閣成員被爆曾赴澳門受招待 侯友宜期待市府廉潔

即將分別上任行政院副院長、陸委會副主委的鄭文燦與梁文傑，被爆出10年前受博弈大亨陳盈助招待赴澳門，引發討論。新北市長侯友宜表示，期待市府是廉潔且正向的團隊，且要有效率快速回應民意。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，期待市府是一個廉潔、正向、快速回應民意、積極做事的團隊，所以他非常講究紀律及團隊，更重要的是效率，會持續用這樣的態度讓新北快速發展。

另外，兩岸及國際情勢發展持續引發討論，傳出美國眾議院議長麥卡錫可能在春天訪台，外界也好奇是否會再次造成台海動盪。侯友宜認為，其實「我們國家」是一個非常熱情、友善的國度，歡迎任何國際友人能夠來台灣，最重要是台海跟區域穩定發展，是大家共同的願景，所以大家一起努力。