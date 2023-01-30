新內閣成員被爆曾赴澳門受招待 侯友宜期待市府廉潔

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

即將分別上任行政院副院長、陸委會副主委的鄭文燦與梁文傑，被爆出10年前受博弈大亨陳盈助招待赴澳門，引發討論。新北市長侯友宜表示，期待市府是廉潔且正向的團隊，且要有效率快速回應民意。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，期待市府是一個廉潔、正向、快速回應民意、積極做事的團隊，所以他非常講究紀律及團隊，更重要的是效率，會持續用這樣的態度讓新北快速發展。

另外，兩岸及國際情勢發展持續引發討論，傳出美國眾議院議長麥卡錫可能在春天訪台，外界也好奇是否會再次造成台海動盪。侯友宜認為，其實「我們國家」是一個非常熱情、友善的國度，歡迎任何國際友人能夠來台灣，最重要是台海跟區域穩定發展，是大家共同的願景，所以大家一起努力。

新北市長 侯友宜 團隊

延伸閱讀

新北團拜會邀侯友宜 朱立倫：他是國民黨最強母雞

朱立倫上陣代打選總統？ 侯友宜：他是一個很優秀人才

吳子嘉指總統初選恐陷兩難 侯友宜：市長有市長的角色

影／侯友宜春假結束前訪深坑老街商圈 民眾高喊總統

相關新聞

新內閣成員被爆曾赴澳門受招待 侯友宜期待市府廉潔

即將分別上任行政院副院長、陸委會副主委的鄭文燦與梁文傑，被爆出10年前受博弈大亨陳盈助招待赴澳門，引發討論。新北市長侯友...

行政院會通過內閣總辭 蘇揆今與閣員畢業照

準閣揆陳建仁內閣成型。行政院長蘇貞昌今上午舉行臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，31日新舊內閣交接。蘇揆與閣員會後在行政...

陳建仁明交接 國民黨團質問上任後要不要查高端弊案？

國民黨立院黨團上午舉行「陳內閣定位？溫暖堅韌？」記者會，質疑準閣揆陳建仁上任後，要不要查高端弊案？總召曾銘宗提出四點期許...

內閣「新手上路」 盧秀燕：3個「多一點」才是國家之福

台中市長盧秀燕今天在巿府主持新春團拜。談到行政院長陳建仁組新內閣，盧秀燕表示「新手上路」，大家應該給多一點的包容、給多一...

新內閣定調春暖花開？邱太三：總統穩中求穩

內閣改組幾近底定。被問到新內閣是否也定調兩岸「春暖花開」，留任的陸委會主委邱太三今天在行政院受訪表示，這要按照新院長指示...

基層診所期許新健保署長：別讓醫師花時間在行政作業

內閣人事異動，衛福部長薛瑞元留任，而健保署長李伯璋確定卸任，將由現任衛福部次長石崇良接任。對此，台中市基層診所醫師疾呼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。