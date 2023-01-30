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陸解禁63家台企食品輸陸 黃偉哲：肯定中國大陸釋善意

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
陸方宣布包括金門酒廠在內等63家台灣企業恢復輸陸，台南市長黃偉哲今指，對於中國大陸釋出善意表示肯定。記者鄭維真／攝影
陸方宣布包括金門酒廠在內等63家台灣企業恢復輸陸，台南市長黃偉哲今指，對於中國大陸釋出善意表示肯定。記者鄭維真／攝影

陸方昨宣布包括金門酒廠在內等63家台灣企業恢復輸陸，台南市長黃偉哲今指，對於中國大陸釋出善意表示肯定，但兩岸關係營造要朝良性發展，不是因某人或某政黨面子，兩岸基於平等互惠、互相幫忙的立場才能長久開拓，而非「面子之爭」。

大陸國台辦發言人馬曉光昨透過新聞稿表示，近期包括金門酒廠在內的一些台灣企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，「並通過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向大陸轉達訴求」，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光稱，大陸對此高度重視並積極處理，經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資料，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

黃偉哲今受訪時說，對於中國大陸釋出善意解禁高粱酒等，表示肯定、歡迎，但兩岸關係營造要朝良性發展，不是因為某個人或某個政黨的面子，這種面子很薄弱，而是應基於平等互惠、大家互相幫忙的立場，才能長久開拓。

黃偉哲認為，這不是面子之爭，這是台灣和中國大陸人民的福祉，希望有更好的互動關係，這是大家所期待的。

金門 馬曉光

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