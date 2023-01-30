贈閣員茶葉勉「耐得住高溫」蘇揆讚團隊純度萬分之9999

行政院臨時院會今通過內閣總辭案，蘇貞昌也成為總統民選以來，任期最長的閣揆。蘇貞昌在會中除了贈送閣員茶葉，並表示，「非常非常地謝謝時代的慧識、總統的信任、立法院的幫忙、大家的全心全力，讓我有幸和各位在行政院一起走過這4年，千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你。」

準閣揆陳建仁在農曆春節前陸續公布內閣人事名單，除了內政部、文化部、財政部、僑委會、海委會、原能會及故宮博物院首長有異動，其餘部會首長均留任。

依往例，蘇揆會後與閣員合影「畢業照」留念，部會首長在蘇步出行政院中央大樓時兩度鼓掌，蘇揆全程展露笑容，顯得十分輕鬆。

蘇貞昌在會中表示，1月12日宴請閣員時，他曾送每人一隻茶壺，今天則送大家一些好茶葉，請各位「繼續耐住高溫、泡出好茶，」可以讓大家分享。他很高興，有很多話要想對各位講，但言語有時候不能盡意，所以在茶袋上給各位留了一張小卡片代表心意，請各位琢磨。

蘇貞昌說，因緣際會他有幸帶領各位為國家做事、為人民服務。4年前沒有人看好，但是4年來一起合作、相互扶持，做了許許多多不一樣的事，創了不同的風格，也留下了許多的成績。幾天前總統公開大力地肯定、感謝行政團隊努力所做出來的成績，他與有榮焉。

蘇貞昌說，今天是他主持的第203次院會，這一次當行政院長，已經1478天，從2019年1月14日和大家站在一起，每一天、每一次的院會，「我們在這個地方真的是殫精竭慮、盡心盡力，窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，我們真的全心為這個國家、為這個土地、為人民，我們都想做到最好。」

蘇貞昌說，限於自己的能力有限，有些地方還是做得不夠，但各位確實是做得非常好，這要由他這個帶頭的人來承擔。現在依憲法規定，大家緣盡於此，這是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，「就是我來擔待，各位留下來。」

蘇貞昌也說，這個行政團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，「我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9999，成色十足，」各位也真的繼續能為國為民，大家還是被看見、被肯定，他就覺得很放心。

蘇貞昌說，旗號有改、隊形有變，但大家守護台灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，雖然今天就要和各位來道謝、也道別，但看著各位繼續在未來陳建仁的領導下，同樣在這個房間、同樣在這個土地上繼續努力，他覺得非常安慰，也非常高興，各位接下來要更大的努力。