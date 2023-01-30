法務部修法重懲詐欺 蔡清祥：獨立提妨害自由結合犯罰則
蔡英文總統期許準行政院長陳建仁將打詐列為施政重點，法務部決定修法加重詐欺罪的刑責。法務部長蔡清祥今天說，最近因詐騙集團用囚禁、凌虐方式侵害人權，法務部於是積極修正刑法相關條文，包括加重妨害自由罪的處罰，以及加重詐欺犯罪的處罰。
蔡說，加重妨害自由罪的處罰，即如果3人以上共犯用凌虐、囚禁方式犯罪，會處以更重處罰，另外，若用深偽或語音方式詐騙，法務部也提出加重處罰條文，至於因為凌虐或囚禁而造成死亡、重傷者，則最高可處以無期徒刑。
蔡清祥說，對於妨害自由跟詐欺的結合犯，已提出一個獨立的處罰條文，希望國人能夠安心，執法者一定會嚴懲不法犯罪集團。
蔡還說，修法案現在已經草擬完畢，很快就會呈報行政院，至於行政院如何安排，待院會通過之後，會盡快送到立法院。
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