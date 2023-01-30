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朱立倫上陣代打選總統？ 侯友宜：他是一個很優秀人才

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

國民黨內總統初選話題不斷，傳出主席朱立倫可能「總教練上陣代打」，外界好奇呼聲最高的「球員」新北市長侯友宜是否認為朱與他一樣優秀。侯回應，朱立倫是一個很優秀人才，包含過去當過桃園、新北兩地首長，現在當黨主席也戰戰兢兢、全力以赴。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，朱立倫是個非常優秀的人才，不管是在新北市或者在桃園市都當過首長、都非常努力做事，尤其在這段時間擔任黨主席，也看到朱戰戰兢兢、全力以赴，扮演好自己的角色，朱立倫是一個很優秀的人才。

另外，今天有許多新春團拜行程，包含國民黨中央，外界也好奇侯為何沒到場團拜。侯對此沒有多做回應，僅表示新北市府三年沒有團拜，今天第一天上班，希望大家能齊聚一堂、互道恭喜，彼此激勵新年新工作目標，要努力快速回應民眾需求。

新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動。記者李成蔭／攝影

新北市長 朱立倫 侯友宜

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