朱立倫上陣代打選總統？ 侯友宜：他是一個很優秀人才

國民黨內總統初選話題不斷，傳出主席朱立倫可能「總教練上陣代打」，外界好奇呼聲最高的「球員」新北市長侯友宜是否認為朱與他一樣優秀。侯回應，朱立倫是一個很優秀人才，包含過去當過桃園、新北兩地首長，現在當黨主席也戰戰兢兢、全力以赴。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，朱立倫是個非常優秀的人才，不管是在新北市或者在桃園市都當過首長、都非常努力做事，尤其在這段時間擔任黨主席，也看到朱戰戰兢兢、全力以赴，扮演好自己的角色，朱立倫是一個很優秀的人才。