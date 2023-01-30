新北團拜會邀侯友宜 朱立倫：他是國民黨最強母雞

國民黨今天上午舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫被問及新北市長侯友宜未出席，他表示，侯友宜是國民黨最強母雞，也是新北市市長，之後在各地都會舉辦新春團拜，今晚是桃園，之後到新北團拜會邀侯友宜一起來。至於2024總統、立委的選舉辦法，朱說，3月4日南投立委補選選完後再來討論。

朱立倫表示，今天在黨中央團結拜年，希望大家團結一致，共同迎向2024，國民黨能夠團結勝選。

媒體詢問侯友宜是否要表態才能納入總統民調？朱立倫強調，現在國民黨最重要的目標是3月4日的南投立委補選，國民黨一定要團結努力讓林明溱高票當選，之後再來討論包括立委、總統2024的選舉。

針對有人提出黨內立委要世代交替，朱立倫表示，他在2020之後就一直強調國民黨要不斷能夠有更多新的世代能夠出頭，剛完成的去年1126選舉，國民黨有150位年輕世代獲得提名並當選，希望有更多年輕世代來接棒，希望一代比一代更強，不管是現在在參選的，或是未來要投入政治的，或擔任地方政府重要幕僚和局處首長，都是未來國民黨的希望。