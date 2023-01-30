吳子嘉指總統初選恐陷兩難 侯友宜：市長有市長的角色

開工後各政黨準備開跑總統初選，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，新北市長侯友宜參與初選將面臨兩難，外界也好奇侯是否認為自己該被納入初選民調。侯今回應說，目前主要工作還是在新北市政上，自己市長有市長的角色；至於有關新北議長蔣根煌說侯會「做好做滿」，侯僅說府會要團結，回應民眾需求。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，現在主要還是要把工作擺在新北市上，他現在是新北市長，市長有市長的角色，新北市還有很多工作，要帶動北台灣發展；像最近春節期間，環狀線跟台北市有密集的交流，希望快速串起北台灣，讓所有共同生活圈，因為大家團隊的工作跟協調能更好，中華民國、台灣也會更好，所以大家一起努力。