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吳子嘉指總統初選恐陷兩難 侯友宜：市長有市長的角色

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動。記者李成蔭／攝影

開工後各政黨準備開跑總統初選，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，新北市長侯友宜參與初選將面臨兩難，外界也好奇侯是否認為自己該被納入初選民調。侯今回應說，目前主要工作還是在新北市政上，自己市長有市長的角色；至於有關新北議長蔣根煌說侯會「做好做滿」，侯僅說府會要團結，回應民眾需求。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，現在主要還是要把工作擺在新北市上，他現在是新北市長，市長有市長的角色，新北市還有很多工作，要帶動北台灣發展；像最近春節期間，環狀線跟台北市有密集的交流，希望快速串起北台灣，讓所有共同生活圈，因為大家團隊的工作跟協調能更好，中華民國、台灣也會更好，所以大家一起努力。

另外，有關蔣根煌說侯友宜會做好做滿，侯認為，議會在蔣帶領下，府會大家一定要團結，因為新北市有很多市政建設上，要議員給市府滿滿支持，所以府會大家團結一致，然後回應民眾需求，讓所有問題通過大家的和諧，能夠快速的展開。

新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜

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