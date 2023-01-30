【即時短評】詐欺集團坐大 司法判決助一臂之力？

詐欺罪的法定刑度不高，且不常重判，導致有心人士存著僥倖心態以身試法，檢警查辦案件花費司法資源，法官審案卻不食人間煙火，詐欺集團橫行無阻鬧出人命，法院對詐欺犯的時而寬容，難辭其咎。

犯罪市場買賣帳戶的行情，從以前數千元演變成十幾萬、二十幾萬元，一本帳戶的身價不同於以往，因此，販賣帳戶對受薪階級而言，同樣有誘因，一旦人頭被查獲，賠錢了事，拚個不起訴或緩刑，就可以逍遙法外。

詐欺集團的騙術都是老梗，不是騙人投資，就是設下感情陷阱，在網路銀行興盛的現代，私人銀行審核開戶條件放寬鬆，造成犯罪行為人更有可乘之機，詐欺案件則愈查愈多，犯罪金額愈查愈大。

都會地區地檢署近來詐欺案件分案爆量，證明詐欺集團橫行野火燒不盡，最近爆發的犯罪集團囚禁人口動私刑案，證明犯罪惡勢力還在擴大，壓制犯罪行為固然金融監管機構責無旁貸，司法審判時的輕縱，難道沒有助一臂之力？

高雄高分院審理有前科的林姓女詐欺犯再犯案，林女的犯罪行為明明已升級，二審法官卻認定她的訴訟被疫情所耽擱，然後被迫向一審法官認罪，二審甚至認為，林女犯過一次案不會再犯第二次，理由更令人費解。

法官審判核心絕不容許侵犯，但判決理由還是要接受檢驗，打擊詐欺犯罪是全體司法機關的共業，可惜的是，惹議的無罪判決，判法違背一般經驗法則，無異是對外昭告法律還有漏洞可以鑽。