當三寶爸累不累？蔣萬安：看我的黑眼圈就知道
台北市長蔣萬安農曆春節連假期間迎來家中三寶，今天是連假結束開工第一天，蔣萬安第一個市政行程就是廣播與市府同仁賀歲，蔣萬安今天透露，當三寶爸「大家看我的黑眼圈就知道」，不過太太比較辛苦，因剛生完需要時間休養，三寶是個天使寶寶，很乖、睡得也很好。
今天連假結束開工第一天，蔣萬安上午9點赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲，對於三寶的名字取好了嗎？蔣萬安今天表示，這部分他都還在跟太太持續討論，盡快會確定三寶名字。
媒體也追問蔣萬安，當三寶爸有沒有特別累？蔣說，「大家看我的黑眼圈就知道」，不過太太比較辛苦，因為剛生產完，需要一點時間休養，不過因為這次是自然產，所以恢復很快。
蔣萬安也透露，三寶很乖、是個天使寶寶、睡得也很好，很謝謝三寶體諒，接下來太太作完月子，也會討論怎麼安排時間當然希望以後盡量自己帶，也謝謝這段時間神救援的阿公阿嬤、爺爺奶奶幫忙照顧大寶二寶，謝謝大家的祝福。
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