國安首長不動 江啟臣：蔡總統認為敗選與她的路線無關

準閣揆陳建仁29日公布第三波內閣名單，國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴、陸委會主委邱太三均獲留任。國民黨立委江啟臣表示，此舉顯示蔡英文總統認為敗選與她在國防外交上的路線無關；民眾黨認為換湯不換藥，兩岸關係短期難有突破。

時代力量立委陳椒華則表示，陸委會主委不僅仍由邱太三留任，副主委竟是由落選台北市議員的梁文傑擔任，不僅沒專業，更讓外界認為是酬庸派任，時代力量對此等人事安排感到失望與不解。

此外，對於蔡總統說準閣揆陳建仁組建的是「溫暖內閣」，中廣董事長趙少康批評，光是留用農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元兩人，根本就跟原來一樣，新瓶裝舊酒，還是個「鬥雞內閣」，一點聞不到溫暖的味道。

梁文傑的夫人、民進黨立委林楚茵則說，梁文傑專精國際政治、兩岸關係等議題，期待他把過去所學在行政單位做發揮。

對於兩岸、外交及國防首長人事不動，江啟臣表示，這代表蔡英文的國防和外交路線沒有改變，並認為敗選並非她的路線錯誤而導致，而是行政院長蘇貞昌的內政問題，並非國安問題；國安局長陳明通被換掉是因為論文問題，也和國安無關；未來若蕭美琴有可能被換，也是因為選舉考量，而非外交考量。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，蔡總統任內兩岸關係達到前所未有的冰點，海基會與陸委會都形同虛設，國安團隊基本上還是在小圈圈裡面找人，換湯不換藥；從正面的角度看，蔡總統還是希望維持現狀、穩定當前的政局，但兩岸關係短期內應該很難有新的局面及突破，比較可惜。

有關梁文傑接任陸委會副主委，邱臣遠表示尊重，但閣員還是應以專業、實際協助解決問題為主，目前就靜候梁的表現。