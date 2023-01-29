影／侯友宜春假結束前訪深坑老街商圈 民眾高喊總統

過年連假最後一天，新北市長侯友宜赴深坑訪視老街商圈，沿途不少商家與遊客熱情要合照及簽名，還有不少民眾高喊「2024好事發生」、「未來的總統」等。侯表示，深坑好吃又好玩，還有很多文史景點，新北也有多種商圈滿足不同族群；至於有關「好事發生」，他也期待新北天天都有好事發生，大家平安健康、安居樂業。

侯友宜今赴深坑老街走春，發送福袋給老街店家和民眾，不少民眾上前領取，其中有等候一個小時左右的粉絲，也有外地遊客看到興奮喊「咦！侯友宜欸」，熱情民眾讓本來十多分鐘的路程硬是走了超過30分鐘，甚至還超過媒體聯訪時間，人氣「紅不讓」，當中更有遊客高喊「2024好事發生」，在地耆老也說這是「未來的總統」。

侯友宜表示，深坑非常有道地的美食，像深坑豆腐、黑香腸、茶葉、綠竹筍等「深坑四寶」，所以每次到深坑的時候都能看到深坑四寶變成多樣料理，尤其著名的深坑老街，今天實際一看也人山人海，肉粽、香腸及臭豆腐等多種美食都能在老街買到。

侯友宜還說，附近有很多古蹟，也有文史景點，像舊分駐所就有80幾年歷史，大家可以看看早期派出所的風華，周遭還很多公園，有現代化供孩子遊憩的，所以深坑老街其實來逛一天，會發現好吃又好玩，又有很多地方特色文化可以瀏覽。

侯友宜指出，新北近年推動庶民經濟不遺餘力，包含各商圈活動、「新北嚴選」特色商品及餐廳甄選、新住民美食手冊編製等。今天是連假的最後一天，是出門走春拚消費的好時機，新北市總共有超過20個商圈，不僅有結合在美食、產業和觀光的深坑、淡水、鶯歌和九份等知名老街，也有以在地消費為主的府中、蘆洲、永和等商圈，來滿足大家日常生活所需，還有結合異國文化美食的中和華新街商圈，讓大家能夠一嚐新住民道地的家鄉好味道。