蔡英文與捷克總統當選人帕維爾通話？ 總統府：定案後說明

捷克總統大選昨天落幕，外媒報導總統當選人帕維爾（Petr Pavel）今天將與蔡英文總統通話。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統代表台灣政府與人民，祝賀捷克順利完成民主大選，也對帕維爾表達誠摯祝賀；至於是否通話，定案後將與社會報告說明。

張惇涵表示，台灣與捷克是共享普世價值的民主夥伴，近年更在經貿、科技、文化及教育等各項領域緊密交流；在全球疫情爆發以來，台灣與捷克更加強防疫及關鍵產業合作，攜手提升雙方醫療公衛量能，共同強化民主供應鏈韌性。

至於蔡總統是否與帕維爾總統通話，張惇涵則表示，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規畫，定案後也將與社會報告說明。