準正副閣揆都有抄襲爭議 侯友宜：我還是祝福
行政院準副院長鄭文燦因為抄襲而被移除碩士學位，行政院準院長陳建仁也在多年前因為掛名期刊涉嫌抄襲，被外界認為民進黨仍不知反省。新北市長侯友宜表示，任何人選只要定了就還是祝福，最重要是大家全心全意關心民眾的生活福祉，接下來地方也一定跟中央攜手合作。
新北市長侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時回應，在中央的職權下既然提了、任何的人選只要是定了，他還是祝福，最重要是定了以後大家全新全意關心民眾的生活福祉。
侯友宜指出，地方一定跟中央攜手合作，只要讓這塊土地越來越好、能夠進步，能夠看到台灣、看到我們中華民國永續繁榮，這才是大家最大的心願，所以趕快定，大家就趕快攜手合作，好好努力做事情，讓事情順利成功。
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