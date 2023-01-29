準正副閣揆都有抄襲爭議 侯友宜：我還是祝福

行政院準副院長鄭文燦因為抄襲而被移除碩士學位，行政院準院長陳建仁也在多年前因為掛名期刊涉嫌抄襲，被外界認為民進黨仍不知反省。新北市長侯友宜表示，任何人選只要定了就還是祝福，最重要是大家全心全意關心民眾的生活福祉，接下來地方也一定跟中央攜手合作。

新北市長侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時回應，在中央的職權下既然提了、任何的人選只要是定了，他還是祝福，最重要是定了以後大家全新全意關心民眾的生活福祉。