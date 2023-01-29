聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳福海等人赴陸 侯友宜：兩岸應在平等尊嚴下努力溝通
國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海，近兩日接連前往大陸與中共國台辦主任宋濤會面，引發討論。新北市長侯友宜表示，兩岸要在平等、尊嚴及友善下努力溝通，讓彼此更好，也希望大家用此態度讓中華民國、台灣這塊土地和平、安定及永續往前走。
金門高粱酒遭大陸禁止進口，不只引發政壇討論，更衝擊金門人生計，陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，對方傳達好消息，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。洪秀柱昨日也前往大陸，除會見台商外，也向宋濤轉達台商心聲。
侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時表示，兩岸之間一定是在平等、尊嚴及友善底下，大家努力溝通，讓兩岸更好，也希望大家用此態度讓中華民國，讓在台灣這塊土地的人，都能夠和平、安定跟永續往前走，這才是他最大心願。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言