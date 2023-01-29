陳福海等人赴陸 侯友宜：兩岸應在平等尊嚴下努力溝通

國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海，近兩日接連前往大陸與中共國台辦主任宋濤會面，引發討論。新北市長侯友宜表示，兩岸要在平等、尊嚴及友善下努力溝通，讓彼此更好，也希望大家用此態度讓中華民國、台灣這塊土地和平、安定及永續往前走。

金門高粱酒遭大陸禁止進口，不只引發政壇討論，更衝擊金門人生計，陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，對方傳達好消息，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。洪秀柱昨日也前往大陸，除會見台商外，也向宋濤轉達台商心聲。

侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時表示，兩岸之間一定是在平等、尊嚴及友善底下，大家努力溝通，讓兩岸更好，也希望大家用此態度讓中華民國，讓在台灣這塊土地的人，都能夠和平、安定跟永續往前走，這才是他最大心願。