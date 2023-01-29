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管碧玲回高雄任海委會主委 作家陳培瑜可望遞補立委

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
管碧玲出任海洋委員會主任委員，預計1月31日就任。本報資料照片
管碧玲出任海洋委員會主任委員，預計1月31日就任。本報資料照片

民進黨立委管碧玲出任海洋委員會主任委員，預計1月31日就任，依法其不分區立委遺缺將由張菊芳遞補，不過張菊芳為現任監察委員，任期將至2026年7月31日，因此將由再下一順位的親職教育講師、作家陳培瑜遞補。

蔡英文總統日前舉行記者會宣布，前副總統陳建仁接任行政院長，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動，陳建仁隨後公布首波內閣名單，其中管碧玲將出任海洋委員會主委，將成為海委會首位女性主任委員。

公職人員選舉罷免法規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉婦女當選人在就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定、喪失其所屬政黨黨籍或其他事由出缺，導致該政黨婦女當選人不足婦女應當選名額時，遺缺額由該政黨登記之候選人名單中的婦女候選人順位依序遞補。

依據民進黨2020年提名的不分區立委名單，如果管碧玲辭職出任海委會主委，遞補順位將會輪到排序第20位的張菊芳，但是張菊芳已經在2020年8月1日就任監察委員，因此她應該會選擇放棄遞補，並且由排序第22位的兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜遞補。

另外，國民黨立委林奕華也將在2月1日接任台北市副市長，根據公職人員選舉罷免法第73條第1項規定，區域立委辭職後應自辭職日發生之日起3個月內完成補選投票，如果所遺留的任期不足1年則不予補選，由於林奕華遺留下的任期未超過1年，因此依法規定不用補選。

管碧玲 民進黨

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