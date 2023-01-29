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朱立倫「上場代打」2024? 侯友宜：每個人有自己的角色

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午訪視深坑老街商圈，並於行程後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午訪視深坑老街商圈，並於行程後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

國民黨務人士指出，新北市長侯友宜若無表態參選2024，主席朱立倫不排除「總教練上場代打」，侯回應，每個人有每個人的角色，大家分工把角色扮演好；至於是否參加黨中央新春團拜，侯也說，還是以市長角色為重，要看有沒有時間。

侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時表示，每個人有每個人的角色，朱立倫很認真也很努力在扮演好主席的角色，自己現在是新北市長，市長要把新北市的工作做好，每一個人分工合作把自己的角色扮演好，然後大家攜手共同面對，希望國家未來會更好。

另外，外界也好奇，侯友宜是否參加國民黨新春團拜？侯友宜指出，目前一定以新北市長角色為重，按照期程看在整個行程安排上有沒有這樣的時間，還是以市政為重心。

新北市長 侯友宜 朱立倫

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