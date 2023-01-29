朱立倫「上場代打」2024? 侯友宜：每個人有自己的角色
國民黨務人士指出，新北市長侯友宜若無表態參選2024，主席朱立倫不排除「總教練上場代打」，侯回應，每個人有每個人的角色，大家分工把角色扮演好；至於是否參加黨中央新春團拜，侯也說，還是以市長角色為重，要看有沒有時間。
侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時表示，每個人有每個人的角色，朱立倫很認真也很努力在扮演好主席的角色，自己現在是新北市長，市長要把新北市的工作做好，每一個人分工合作把自己的角色扮演好，然後大家攜手共同面對，希望國家未來會更好。
另外，外界也好奇，侯友宜是否參加國民黨新春團拜？侯友宜指出，目前一定以新北市長角色為重，按照期程看在整個行程安排上有沒有這樣的時間，還是以市政為重心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言