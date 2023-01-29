近兩天無行程鋪路2024？ 侯友宜：滿檔但不公開

過年期間不少政治人物行程不斷，新北市長侯友宜近兩日都無行程，外界好奇時間是否拿來為準備出訪新加坡甚至參選2024。侯回應，行程還是滿滿，只是不公開，其中很多內部會議，為開工做準備，如改善捷運缺失、與新內閣溝通等，另外也留一些時間與家人享受溫馨幸福。

侯友宜今上午訪視深坑老街商圈後接受媒體聯訪時說明，這兩天不是沒有行程，還是有滿滿行程，只是不公開，另外也留一點時間早點回家，陪家人聊聊天，享受家人溫馨幸福，所以非常感謝，這兩天雖然行程沒有那麼密集，但也可以跟家人在一起過兩天的春節快樂時光。

侯友宜強調，沒有公開行程是因為有很多內部會議，還有一些開工就要馬上就定位的工作，像捷運還有一些缺失改進，希望安坑輕軌能夠快速通車；另外，中央內閣改組後，市府必須重新審慎，因為新北有些重大建設開發案，希望市府能夠快速與新內閣做好充分溝通，趕快把新北市建設做到位。

另外，有關拜廟行程滿滿，包含板橋慈惠宮、三重先嗇宮等，先嗇宮董事長李乾龍還說侯友宜要參選2024應該在農曆年後就表態比較不尷尬。侯表示，其實自己在過年期間拜好多廟，先嗇宮五穀廟、慈惠宮的聖母、關帝爺的武聖廟、佛祖的接雲寺等，所以總次數不下幾十次，最重要的是希望國泰民安、風調雨順，新北市諸事順利，人民能夠在這塊土地開心過生活，這才是他最大的心願。