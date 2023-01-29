麥卡錫訪台？ 江啟臣：政府要告知美台灣利益與人民期待

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，國民黨前主席、立委江啟臣今天在旅美學者翁履中的直播節目上表示，麥卡錫訪台機率高，美國行政部門可能會進行一些衝突管控；但不管麥卡錫會不會來，我國政府要充分向美方表達我國的國家利益與台灣人民的期待。

江啟臣表示，麥卡錫在去年當選議長前就支持時任眾議院議長裴洛西來台訪問，麥卡錫並說若當選眾議院議長也要來訪台。不管麥卡錫是基於什麼樣的目的，都可能引發一些政治效應，而美國行政部門也會針對美中台可能造成的影響，做一些管控衝突的動作。

江啟臣表示，不管麥卡錫會不會來，政府都要充分向美方表達我國的國家利益是什麼，必須透過國際友人來訪或其他途徑，去表達台灣人民的想法、期待和對美中台的主張，不要只是做宣傳，宣傳是紙包不住火的。

他說，而且他也多次向外交部長吳釗燮提醒，太多大內宣、大外宣只會讓國人對美國、台美關係失去信心，因為吹噓的過度膨脹，最後結果又不如預期。

江啟臣表示，台美關係密切，人民本來是不會懷疑美國的，但政府過度以二分法操作親美、疑美論，這些背離事實的宣傳和對外溝通，這樣貼標籤的方式不僅不會改變事實，也讓民眾會懷疑政府處理台北關係的能力，「民眾認為兩岸戰爭疑慮升高，如果這是一個事實，再怎麼貼標籤都沒用」。

此外，針對美國有國會議員提案讓台灣獨立，江啟臣表示，這些聲音都尊重，要注意的是美國行政部門怎麼回應這樣的事情，以及採取什麼樣的政策。