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台灣燈會「華國美學」回歸? 她酸：側翼跑到台北大翻車了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
臉書粉專wecare高雄昨天貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型花燈照片，並貼文大酸「哇…….都回來了！」圖／擷取自wecare高雄粉專
臉書粉專wecare高雄昨天貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型花燈照片，並貼文大酸「哇…….都回來了！」圖／擷取自wecare高雄粉專

睽違23年重返北市舉辦的台灣燈會將於2月5日登場，臉書粉專wecare高雄昨天貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型蟠龍獻瑞花燈照片，底下網友酸度爆表留言「華國美學永遠有一種靈異感....」、「真是醜爆了」不過這座副燈是由交通部負責布設，國民黨北市議員徐巧芯昨天在臉書貼文說，「大過年的，側翼就不甘寂寞開始新春翻車」。

徐巧芯昨天表示，幾個側翼想要臭今年台灣燈會的其中一個副燈，說是「華國美學回歸」，但她到現場看過其實很好看，而且出自於大師藍永旗老師之手，畢竟好看與否見仁見智，重點是，綠營側翼為了臭台北市，打到了「自己人」，側翼連功課都沒有做，就直接翻車，耍寶給眾人看。

國民黨北市議員游淑慧今天也表示，這次台灣燈會是由交通部觀光局布設中央展區，位於國父紀念館及市府前廣場，包含一座主燈、三座副燈以及六大主題燈區。這座副燈「蟠龍獻瑞」是燈藝匠人藍永旗取材常民信仰吉祥敘事表徵，以「神氣活現」為核心，結合傳統手藝、科技藝術媒體、動態機械展演，提煉出吉祥之「神氣」、祈福之「敘事」，打造出正月十五，最「神」氣的光影美學。

游淑慧說，wecare高雄不好好監督自己的高雄，跑到台北來大翻車、自取其辱。尤其wecare高雄嘲笑與批評的蟠龍獻瑞副燈，是由民間燈藝匠人打造，為何wecare高雄要打擊民間工藝大師的信心與士氣，尤其蟠龍造型在台灣各大廟宇都有，wecare高雄認為這是「華國、天龍國造景？」好好一個台灣燈會wecare高雄不需要來掃全台灣人的興。

北市議員游淑慧今天表示，wecare高雄粉專不好好監督自己的高雄，跑到台北來大翻車、自取其辱。圖／游淑慧提供
北市議員游淑慧今天表示，wecare高雄粉專不好好監督自己的高雄，跑到台北來大翻車、自取其辱。圖／游淑慧提供

台灣燈會 北市 側翼

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