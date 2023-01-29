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捷克新總統出爐！蔡總統第一時間致賀帕維爾

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
捷克總統大選決選，前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）勝出。 路透社
捷克總統大選決選，前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）勝出。 路透社

捷克日前舉行總統大選第二輪決選，前北約軍事委員會主席帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第四任總統。我外交部表示，蔡英文總統28日晚間在第一時間代表台灣政府與人民對帕維爾當選人表達誠摯祝賀。

蔡總統表示，樂見捷克順利完成總統大選，在民主發展進程中寫下新篇章，期盼台捷基於共享價值持續密切合作，在各類議題領域促進實質交流，深化民主夥伴關係，並祝福新任帕維爾總統任期圓滿成功。

外交部表示，此次捷克總統大選第二輪選舉備受各界關注，選民投票踴躍，投票率高達70.25%，較前次2018年的66.57%，高出3.68%，也創下2013年總統直選以來的新高。

外交部表示，捷克是台灣在歐洲重要理念相近夥伴，不僅共享自由、民主與人權價值，並在經貿、科技、文化及教育等各領域緊密合作；雙方在疫情爆發後更加強防疫及關鍵產業合作，強化民主供應鏈韌性；去年2月底俄烏戰事爆發後，兩國也積極攜手，共同協助安置流離失所的烏克蘭難民。

捷克政府去年公布施政綱領，將台灣列為在印太地區的重點合作國家，隨後又推出印太戰略，重申台灣為捷克未來印太政策的主要夥伴，將持續深化與台灣等印太地區民主夥伴的合作交流，及關注台海情勢與南海議題。

外交部表示，誠摯祝賀帕維爾勝選，並盼在既有穩固的雙邊關係基礎上，共同促進兩國繁榮及人民福祉。

捷克 外交部 投票率

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