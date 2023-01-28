影／2024「蒼生是賴」 賴清德說「好」向鄉親鞠躬致意

大年初七，副總統賴清德下午抵安平開台天后宮及安平觀音亭參香祈福，面對鄉親勸進聲不斷，賴清德說回到台南就像回到後頭厝給他溫暖，更向在場支持鄉親鞠躬致意。台南市長黃偉哲疾呼，我們希望2024「蒼生是賴」，好不好？不但鄉親說「好」，賴清德也說「好」，還向民眾鞠躬致謝。

開台天后宮主委盧友禮致詞說，賴清德市長一路做到副總統，一直是勤政愛民，未來繼續要給他支持，讓他有機會，擴大服務全台人民，這也是我們的寄望；同時祈求天上聖母庇祐賴副總統未來要走的路「一路順暢，心想事成」。

立委林宜瑾表示，副總統賴清德是大家栽培很久的政治人物，從國大代表、立法委員、市長到副總統，希望未來大家能繼續栽培他，帶領我們走向世界，來做我們的總統。

她也說，賴副總統若能做總統，這也代表鄉親從國代開始，就一直栽培對的人，他一路走來我們也都看在眼裡，他是個正派、有正義的人，選他做台灣的領導者是台南的福氣，台南也是他起家的所在，我們也期待台南做他最溫暖的後盾。

市長黃偉哲說，他看到一牌匾，上頭寫的很清楚「蒼生是賴」，我們希望2024「蒼生是賴」，好不好？賴清德也答「好」，更向民眾鞠躬致謝。黃偉哲緊接著說，讓老市長來做我們的新總統，帶領台灣，繼續打拚，拚經濟。

副總統賴清德說，回到台南，讓他感到很溫暖，他為此向在場支持民眾鄉親一鞠躬，感謝大家熱情的支持。他提到1996年起參選國代，從一位成大醫院醫師，對社會並不是那麼熟悉了解，憑著一股熱情投入選舉，從國代、立委到市長，一路都有在場鄉親幫忙、支持。