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陳福海赴陸 提大嶝居民比照金門縣民三節配酒掀熱議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海一行今天赴廈門，下午到大嶝島的金門縣政府舊址參觀，此行他將提出讓大嶝島的居民，比照金門縣民享有三節配售酒的福利，預料將掀起熱議。圖／讀者提供
金門縣長陳福海一行今天赴廈門，下午到大嶝島的金門縣政府舊址參觀，此行他將提出讓大嶝島的居民，比照金門縣民享有三節配售酒的福利，預料將掀起熱議。圖／讀者提供

繼1月7日小三通復航首航日到大陸，金門縣長陳福海今天再度率領縣府團隊前往廈門，此行他將與大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面，並準備了包括大嶝島居民比照金門縣民配酒等多項議題，盼陸方支持，得知這項訊息，金門立委陳玉珍也同行，希望一起為金門民眾爭取福祉。

陳福海今天搭乘中午12點的小三通船班趕赴廈門，隨行人員還有副縣長李文良、縣府秘書長暨金酒董事長謝世傑、縣府觀光處長張瑞心等人；陳玉珍則帶著胞弟前議員陳志龍一起參與。

據了解，陳福海明天上午就會返回金門，停留時間很短，將與宋濤、潘賢掌與福建省台辦主任林文生等人碰面。

陳福海一行今天下午就趕往位於大嶝島的金門縣政府舊址參觀，陳之所以專程去看大嶝的金門縣政府，主要是他將提出讓大嶝島的居民，能夠比照金門縣民享有三節配售酒，酒則由金酒廈門分公司直接供貨銷售，讓大嶝島上居民可以買到優惠又免關稅的好酒，預料將掀起熱議。

據悉，目前大嶝居民約有3萬多人，符合資格約1萬人，陳福海此舉盼獲得大陸認同，把金門高粱當作「福建名酒」行銷，促使陸方調降金門高梁酒的關稅，讓金酒在大陸更有競爭力；另一原因是早期大嶝島屬於金門縣管轄，此舉算「推動金廈共飲一江水，感恩同心一盞酒」，回饋大嶝居民。

另外，此行議題還有：小三通春節專案將在2月7日到期，盼兩方強化部分措施；下一步以民生經濟為出發點，爭取大陸民眾出境旅遊，能將金門納入；還有金廈辦兩岸水路大法會與結合產官學；針對通電、通橋的議題進行學術研討會等。

金門 陳福海 小三通

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