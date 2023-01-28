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影／黃偉哲引用「蒼生是賴」匾額 呼籲賴清德帶領台灣
副總統賴清德今天回到台南，中午參拜開基玉皇宮，也向民眾拜年，發送總統蔡英文及他聯名開運福袋，台南市長黃偉哲當場以廟內「蒼生是賴」匾額，期待明年賴副總統能成為全台灣的依靠，帶領台灣。
此外，立委陳亭妃表示，大年初七，賴副總統回到自己的故鄉發開運福袋，吸引大批民眾排隊，第一位上午8時不到就來排隊。陳亭妃也說，希望台灣會更好，副總統明年也能以總統身分回到玉皇宮參香。
副總統賴清德中午在市長黃偉哲、立委陳亭妃、賴惠員等人陪同下，抵達北區開基玉皇宮參拜。黃偉哲致詞時，以廟內「蒼生是賴」匾額為例，希望賴副總統2024能成為全台灣的依靠，帶領台灣。
副總統賴清德說，大年初七抵開基玉皇宮，主要是向玉皇大帝拜年，也向民眾拜年，發放一元開運福袋，希望能將蔡總統及清德的誠意，分送給大家。他說，兔子是吉祥的動物，卯時是一天的開始，希望市民這一年都能充滿希望、吉祥及幸福，生意興隆、事業成功，求財得財、求利得利，行東西走南北，賺錢穩當當。
現場不少民眾扶老攜幼來領副總統賴清德的福袋，副總統也與民眾互道「新年快樂」，不少民眾直說「賴總統加油！」
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