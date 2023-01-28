快訊

陳建仁接閣揆是否放棄特聘研究員？ 中研院人事室這樣回應

92例中重症20死！40多歲男發燒喉嚨痛 併發肝腎肺病治療近3周亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／黃偉哲引用「蒼生是賴」匾額 呼籲賴清德帶領台灣

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
副總統賴清德中午發送總統蔡英文及他聯名開運福袋，民眾扶老攜幼排隊領取。記者邵心杰／攝影
副總統賴清德中午發送總統蔡英文及他聯名開運福袋，民眾扶老攜幼排隊領取。記者邵心杰／攝影

副總統賴清德今天回到台南，中午參拜開基玉皇宮，也向民眾拜年，發送總統蔡英文及他聯名開運福袋，台南市長黃偉哲當場以廟內「蒼生是賴」匾額，期待明年賴副總統能成為全台灣的依靠，帶領台灣。

此外，立委陳亭妃表示，大年初七，賴副總統回到自己的故鄉發開運福袋，吸引大批民眾排隊，第一位上午8時不到就來排隊。陳亭妃也說，希望台灣會更好，副總統明年也能以總統身分回到玉皇宮參香。

副總統賴清德中午在市長黃偉哲、立委陳亭妃、賴惠員等人陪同下，抵達北區開基玉皇宮參拜。黃偉哲致詞時，以廟內「蒼生是賴」匾額為例，希望賴副總統2024能成為全台灣的依靠，帶領台灣。

副總統賴清德說，大年初七抵開基玉皇宮，主要是向玉皇大帝拜年，也向民眾拜年，發放一元開運福袋，希望能將蔡總統及清德的誠意，分送給大家。他說，兔子是吉祥的動物，卯時是一天的開始，希望市民這一年都能充滿希望、吉祥及幸福，生意興隆、事業成功，求財得財、求利得利，行東西走南北，賺錢穩當當。

現場不少民眾扶老攜幼來領副總統賴清德的福袋，副總統也與民眾互道「新年快樂」，不少民眾直說「賴總統加油！」

台南市長黃偉哲引用開基玉皇宮內「蒼生是賴」匾額，呼籲副總統來帶領台灣。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲引用開基玉皇宮內「蒼生是賴」匾額，呼籲副總統來帶領台灣。記者邵心杰／攝影
副總統賴清德大年初七抵開基玉皇宮，主要是向玉皇大帝拜年，也向民眾拜年，發放一元開運福袋。記者邵心杰／攝影
副總統賴清德大年初七抵開基玉皇宮，主要是向玉皇大帝拜年，也向民眾拜年，發放一元開運福袋。記者邵心杰／攝影

福袋 賴清德 拜年 黃偉哲

延伸閱讀

影／賴清德回台南連拜9廟 祝福話連講9次依舊誠意十足

影／台南連拜9廟 鄉親喊選總統好不好？賴清德張嘴應和「好」

賴清德台南必拜 台灣首廟天壇：希望台南再出總統

影／拚2024賴清德回台南發福袋 台灣首廟天壇出發拜完9間廟

相關新聞

影／台南連拜9廟 鄉親喊選總統好不好？賴清德張嘴應和「好」

副總統賴清德新今天到台南參拜9座廟宇，在新營太子宮、上帝廟與麻豆天后宮都有信徒、民眾高喊「總統好」。賴清德雖在大家高喊「...

誰出戰2024大選？ 沈富雄曝「他」非選不可：怎麼勸都沒辦法

自從九合一大選落幕之後，不少人也開始預測2024總統大選的可能人選。對此，前民進黨立委沈富雄透露，民眾黨主席柯文哲是非選不可，而媒體人尹乃菁也坦言，藍白之間的合作機率非常低了。

影／黃偉哲引用「蒼生是賴」匾額 呼籲賴清德帶領台灣

副總統賴清德今天回到台南，中午參拜開基玉皇宮，也向民眾拜年，發送總統蔡英文及他聯名開運福袋，台南市長黃偉哲當場以廟內「蒼...

影／賴清德回台南連拜9廟 祝福話連講9次依舊誠意十足

副總統賴清德今天到台南參拜9座廟宇，每到一處都會講一段祝福鄉親的話語，雖然內容都一樣，但是誠意十足，每次說完都贏得如雷掌...

新春拜廟拚人氣 侯友宜行程洩2024參選玄機？

新年走春，政治人物尬人氣，行程塞滿滿，又是爬山又是拜廟。新北市長侯友宜競選連任贏得百萬票，展現全國最大諸侯實力，農曆年節他最重要的行程就是拜廟跟發福袋春聯，所到之處被追問對2024年總統大選的看法，侯友宜保持一貫低調，不過他的行程安排卻洩露玄機。

賴清德台南必拜 台灣首廟天壇：希望台南再出總統

副總統賴清德接掌民進黨主席後，被視為民進黨2024年總統的熱門人選，新春行程今天回到台南參拜，台南市長黃偉哲也陪同並表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。