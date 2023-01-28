快訊

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

北捷連2天收恐嚇信 蔣萬安指示適時提升維安等級

影／台南連拜9廟 鄉親喊選總統好不好？賴清德張嘴應和「好」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
安定區蘇厝里王韻如一家5點多就來麻豆天后宮等候領賴清德福袋，今天又剛好是她的生日，即使等了近5小時還是非常開心。記者周宗禎／攝影
安定區蘇厝里王韻如一家5點多就來麻豆天后宮等候領賴清德福袋，今天又剛好是她的生日，即使等了近5小時還是非常開心。記者周宗禎／攝影

副總統賴清德新今天到台南參拜9座廟宇，在新營太子宮、上帝廟與麻豆天后宮都有信徒、民眾高喊「總統好」。賴清德雖在大家高喊「選總統、好不好」時有張嘴跟著說「好」；不過記者詢問他對鄉親的聲聲勸進有什麼想法時，他笑著送在場媒體每人一個福袋、沒有回應。

賴清德上午回到他當年得票最多的原台南縣區廟宇參拜、送總統蔡英文聯名的一元福袋，受到熱烈歡迎。尤其麻豆天后宮外鄉親排近1公里長龍拿他發的福袋，人多到他必須趕場離開時有人還沒有領到。而排第一的安定區蘇厝里王韻如一家5點多就來等候，今天又剛好是她的生日，即使等了近5小時還是非常開心。

天后宮主委蔡國龍稱讚賴清德是「一股清流」，呼籲鄉親支持他更上一層樓。賴的子弟兵在地立委郭國文則提醒鄉親一定要支持賴，「讓台南再出第二個總統」。

副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德今天到台南連拜九座廟宇，所到之處都受到鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎／攝影

賴清德

延伸閱讀

賴清德台南必拜 台灣首廟天壇：希望台南再出總統

影／拚2024賴清德回台南發福袋 台灣首廟天壇出發拜完9間廟

國安局長陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

楠梓仁壽宮主委求「賴總統」致匾 賴清德鼓掌笑回應

相關新聞

影／台南連拜9廟 鄉親喊選總統好不好？賴清德張嘴應和「好」

副總統賴清德新今天到台南參拜9座廟宇，在新營太子宮、上帝廟與麻豆天后宮都有信徒、民眾高喊「總統好」。賴清德雖在大家高喊「...

影／拚2024賴清德回台南發福袋 台灣首廟天壇出發拜完9間廟

副總統賴清德新春參拜行程今天回到台南娘家，參拜行程滿檔，首站清晨7半到到達中西區台灣首廟天壇，民眾大排長龍等領福袋，賴清...

誰出戰2024大選？ 沈富雄曝「他」非選不可：怎麼勸都沒辦法

自從九合一大選落幕之後，不少人也開始預測2024總統大選的可能人選。對此，前民進黨立委沈富雄透露，民眾黨主席柯文哲是非選不可，而媒體人尹乃菁也坦言，藍白之間的合作機率非常低了。

賴清德台南必拜 台灣首廟天壇：希望台南再出總統

副總統賴清德接掌民進黨主席後，被視為民進黨2024年總統的熱門人選，新春行程今天回到台南參拜，台南市長黃偉哲也陪同並表示...

影／扛轎16年到坐轎 北市議員林延鳳盼做溫暖政治人物

民進黨台北市新科議員林延鳳是幕僚出身，從地方到中央紮實歷練16年，去年在25人激戰的士林、北投選區，衝出第2高票、逾2萬...

潘孟安不入閣 將全力協助賴清德

副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲農曆春節期間有三天在同縣市發福袋，柯文哲昨被詢問，二○二四是否有機會「賴柯配」，柯笑回「這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。