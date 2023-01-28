影／台南連拜9廟 鄉親喊選總統好不好？賴清德張嘴應和「好」

副總統賴清德新今天到台南參拜9座廟宇，在新營太子宮、上帝廟與麻豆天后宮都有信徒、民眾高喊「總統好」。賴清德雖在大家高喊「選總統、好不好」時有張嘴跟著說「好」；不過記者詢問他對鄉親的聲聲勸進有什麼想法時，他笑著送在場媒體每人一個福袋、沒有回應。

賴清德上午回到他當年得票最多的原台南縣區廟宇參拜、送總統蔡英文聯名的一元福袋，受到熱烈歡迎。尤其麻豆天后宮外鄉親排近1公里長龍拿他發的福袋，人多到他必須趕場離開時有人還沒有領到。而排第一的安定區蘇厝里王韻如一家5點多就來等候，今天又剛好是她的生日，即使等了近5小時還是非常開心。