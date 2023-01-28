影／台南連拜9廟 鄉親喊選總統好不好？賴清德張嘴應和「好」
副總統賴清德新今天到台南參拜9座廟宇，在新營太子宮、上帝廟與麻豆天后宮都有信徒、民眾高喊「總統好」。賴清德雖在大家高喊「選總統、好不好」時有張嘴跟著說「好」；不過記者詢問他對鄉親的聲聲勸進有什麼想法時，他笑著送在場媒體每人一個福袋、沒有回應。
賴清德上午回到他當年得票最多的原台南縣區廟宇參拜、送總統蔡英文聯名的一元福袋，受到熱烈歡迎。尤其麻豆天后宮外鄉親排近1公里長龍拿他發的福袋，人多到他必須趕場離開時有人還沒有領到。而排第一的安定區蘇厝里王韻如一家5點多就來等候，今天又剛好是她的生日，即使等了近5小時還是非常開心。
天后宮主委蔡國龍稱讚賴清德是「一股清流」，呼籲鄉親支持他更上一層樓。賴的子弟兵在地立委郭國文則提醒鄉親一定要支持賴，「讓台南再出第二個總統」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言