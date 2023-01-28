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賴清德台南必拜 台灣首廟天壇：希望台南再出總統

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣首廟天壇董事長徐國潤（右三）表示，賴副總統讀書、戀愛、發展都在台南，「希望台南再出一個總統」，賴清德（左二）也露出笑容。記者吳淑玲／攝影
台灣首廟天壇董事長徐國潤（右三）表示，賴副總統讀書、戀愛、發展都在台南，「希望台南再出一個總統」，賴清德（左二）也露出笑容。記者吳淑玲／攝影

副總統賴清德接掌民進黨主席後，被視為民進黨2024年總統的熱門人選，新春行程今天回到台南參拜，台南市長黃偉哲也陪同並表示，今天大年初七，賴副總統回到台南「起家厝」、「外家厝」（娘家），也是台灣寄望的所在，賴副總統向玉皇上帝祈求國泰民安台灣更好台南更好，也期待賴副總統心想事成，繼續守護台灣。

台灣首廟天壇董事長徐國潤代表全體董監事歡迎賴副總統，也是民進黨主席，回到台南故鄉台灣首廟天壇參拜，他表示，賴副總統讀書、戀愛都在台南，發展都在台南，「希望台南再出一個總統」，呼籲大家支持賴副總統更上一層樓。

台灣首廟天壇位在台南市中西區，主祀玉皇上帝，昔日為府城最高點鷲嶺之上，別稱台南天壇，民間稱天公廟，該地曾為鄭氏王朝祭天用的祭壇，清咸豐4年在原址建廟立壇。1985年指定為三級古蹟，1997年文化資產保存法修正取消三級分級制後，現為直轄市定古蹟。台南有眾神國度之稱，廟宇非常多，但賴清德每逢重大事件都會到台灣首廟天壇參拜，今天新春參拜行程首站也從天壇出發，近中午再回到北區開基玉皇宮，同為台南市兩大天公廟。

賴清德今天一整天在台南參拜，上午到新營太子宮和上帝廟，及麻豆天后宮，下午1點到永康大灣廣護宮，2點10分到關廟山西宮，3點40分回到安平開台天后宮、4點25分安平觀音亭。

台南市長 民進黨 賴清德

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