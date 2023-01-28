影／拚2024賴清德回台南發福袋 台灣首廟天壇出發拜完9間廟

副總統賴清德新春參拜行程今天回到台南娘家，參拜行程滿檔，首站清晨7半到到達中西區台灣首廟天壇，民眾大排長龍等領福袋，賴清德以今年癸卯年代表太陽東升，充滿福氣，除向玉皇大帝祈求台灣突破各種難關，成功達到目標，也以牛肖屬兔年，希望大家增產報國，多子多孫多福氣。

賴副總統今天清晨前往台灣首廟天壇參拜，且在廟前發放一元福袋，市民大排長龍一路排到公園路中央氣象局南區氣象中心，住永康的葉先生清晨2點就來排隊搶得頭香，第二位是安南區黃小姐一家4口希望拿到福袋沾福氣，民眾不畏寒風刺骨，在在廟前等候。

賴清德由台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇及黨公職人員陪同進廟參拜，他表示，他回到台南的祈福活動，從台灣首廟天壇開始，向玉皇大帝拜年，祈求台灣國泰民安，風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓全國人民過著正常健康的生活。

賴清德同時也為台南祈福，他表示，台南是台灣第一個都市及文化首都，數百年來一代傳一代，一天比一天進步，但都市競爭激烈，台南如何和國際連結，讓台南繼續進步繁榮發展，有賴於市民共同打拚及民進黨公職團結合作。

賴清德也關心台灣情勢，他說，對於很多國際機構說台灣可能會受全球不景氣影響，但今年是癸卯兔年，卯時是清晨5時至7時，太陽即將東升，充滿希望，兔又是吉祥動物，顯示台灣幸福吉祥，充滿希望。只要認真打拚，一定能突破各種難關，成功達到目標。

賴清德也說，兔子在12生肖中，繁衍能力算很強，今年是好機會，想生的想抱孫的，今年是好機會，也希望大家增產報國，多子多孫多福氣。