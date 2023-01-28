影／扛轎16年到坐轎 北市議員林延鳳盼做溫暖政治人物

民進黨台北市新科議員林延鳳是幕僚出身，從地方到中央紮實歷練16年，去年在25人激戰的士林、北投選區，衝出第2高票、逾2萬3千票，身分從「扛轎」到「坐轎」，她笑說「還在轉換中，想做的事情好多」，秉持從政初衷以人為本，期許做一位溫暖的政治人物，同時傳承經驗，栽培新生代幕僚投入服務。

40歲林延鳳回首16年幕僚之路，在駐日代表謝長廷、立委莊瑞雄、北市前議員阮昭雄等人身旁歷練，許多想法都是想要台北市變成更好，正因當選議員，話語權更大，每講一句話都要有所本，不能亂講或講錯，承諾做好功課且理性問政，善盡職責扮演監督角色。

「每位政治幕僚要有敏感度、忠誠度及道德感」，林延鳳不諱言坐轎的責任更大，過去扛轎時是老闆概括承受，現在是自己管理團隊，更重要的是保護好他們。團隊成員年輕，過半不到30歲，她不樂見服務建築在利益之上，特別叮嚀不能收禮品與紅包，單純做好監督角色，講話就能站得住腳。

「士北是早開發的行政區，人口結構、住宅品質正在老化中」，林延鳳關心社子島開發、士北科技園區、關渡平原等，盼串連產業廊帶，帶動就業、住宅與交通的發展，讓士北有再次改變的機會。

林延鳳認為，士北要發展，當前問題是停車位不足，因此提議市府可編列預算，規畫在捷運站、學校或公有地等可行之處，開挖地下停車場，尤其當地主要幹道的中山北路、承德路、中正路，如何解決塞車之苦，也是著力方向。

她也希望擴大老人卡使用通路，增加安養照護及日照中心、公托據點且社區化，還要推動30歲以上凍卵補助，讓願意留在北市生活的年輕女性，晚婚也能多一份保障。

林延鳳說，會堅持讓城市更進步的從政初衷，以人為本的精神，秉持台灣優先、弱勢優先、環境優先、文化優先 ，一步步實踐政見，踏實做好每件事。