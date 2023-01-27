農曆年喜獲三寶！ 蔣萬安曝兒子一貼心舉動：願五口之家能相持相守

台北市長蔣萬安今在臉書分享好消息，在農曆新年的喜氣中，正式迎來了「三寶」。蔣萬安說，他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3531公克；在產房中，他用宏亮的哭聲，向世界宣佈了他的到來。

蔣萬安在臉書指出，三寶是個體貼的孩子，原先他和舫亘規劃了剖腹生產，但三寶以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。

蔣萬安指出，生了第三胎，新手爸爸都成了熟手爸爸，不管是幫孩子換尿布、洗澡還是泡奶粉，都已經駕輕就熟。此刻最大心願，是希望三寶健康平安的長大，成為一個懂得探索人生一切美好、勇於追求夢想、開朗樂觀並且樂於幫助他人的善良男孩。

蔣萬安說，舫亘產後的精神還不錯，他要特別謝謝她，去年肚子裡懷著三寶為我四處奔波，「今天又為我們的小家庭帶來第三個可愛孩子，願我們的五口之家能夠一生相持相守、相親相愛。」