聽新聞
test
0:00 / 0:00
農曆年喜獲三寶！ 蔣萬安曝兒子一貼心舉動：願五口之家能相持相守
台北市長蔣萬安今在臉書分享好消息，在農曆新年的喜氣中，正式迎來了「三寶」。蔣萬安說，他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3531公克；在產房中，他用宏亮的哭聲，向世界宣佈了他的到來。
蔣萬安在臉書指出，三寶是個體貼的孩子，原先他和舫亘規劃了剖腹生產，但三寶以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。
蔣萬安指出，生了第三胎，新手爸爸都成了熟手爸爸，不管是幫孩子換尿布、洗澡還是泡奶粉，都已經駕輕就熟。此刻最大心願，是希望三寶健康平安的長大，成為一個懂得探索人生一切美好、勇於追求夢想、開朗樂觀並且樂於幫助他人的善良男孩。
蔣萬安說，舫亘產後的精神還不錯，他要特別謝謝她，去年肚子裡懷著三寶為我四處奔波，「今天又為我們的小家庭帶來第三個可愛孩子，願我們的五口之家能夠一生相持相守、相親相愛。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言