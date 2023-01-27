賴清德屏東發福袋 潘孟安現身稱未來的工作是這個

副總統賴清德今到屏東市玉皇宮參拜祈福發福袋，屏東縣前縣長潘孟安從恆春趕上屏東陪同參拜，潘孟安展現超高人氣，民眾看到他爭相跟他合影、自拍、簽名。對於未來規畫，會在民進黨扮演什麼角色？潘孟安說，「跑腿吧！穿梭在各個地方」，接著話鋒一轉，現在還在過年，聊一些輕鬆事情。

潘孟安今陪同賴清德一起參拜祈福，沒有一起發福袋，在一旁等候，但也展現超高人氣，被民眾認出爭相合影。潘卸下公職後，當起臉書「老編」，春節期間幾乎每天發文紀錄生活，潘孟安說，他當起「老編」才知道小編辛苦，卅年來第一次有年假可以陪媽媽，過去奔波各地，這次跟家人團聚、到福安宮當志工，整理衣物，調理心理，也包括要寫東西，也要靜下來，笑說「老編真的很辛苦」。

媒體問潘孟安，新的一年打算？潘孟安說，休養調養身體，賴副總統到屏東拜拜，他從恆春上來跟賴副一起與眾神祈福，希望大家平安幸福。

外界傳為了賴副，沒有入閣？潘孟安說，這到沒有啦，身為民進黨終身黨員，長期被民進黨栽培，有義務責任在民進黨最低迷時盡一己綿薄之力，這是應盡義務與責任，尤其賴副要承擔重責大任，賴副又是他多年、數十年有革命情感的兄弟、跟老柯（柯建銘）一樣。

潘孟安說，不管賴副也好，民進黨任何一個從政黨員，作為終身黨員，他有義務捍衛民進黨本土政權，為台灣盡綿薄之力，不管在哪裡，都會需要扮演這樣工作與角色。媒體問潘，外界有人說，你會跟賴副搭檔選總統嗎？潘孟安笑說，「這個差太遠了啦！」，讓賴副有更大空間去定位，未來挑戰很大，總是要有人去工作。

潘孟安說，政權能延續才是真的，要贏得大選才有未來，沒有贏得大選，坦白說這些算計都沒有用，他長期被屏東縣民、民進黨栽培從政黨員，退下來更責無旁貸，回饋心情，現在沒有什麼想法。媒體追問會扮演什麼角色？定位？潘孟安笑說，「跑腿吧！穿梭在跑腿各個地方吧！未來應該會這樣」，現階段沒有想那麼多，元宵前都還是過年，過年期間聊一點輕鬆，中北部冷得要命，屏東豔陽高照，感受多一度溫暖。