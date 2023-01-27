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賴清德南下高雄參香祈福 陳其邁指「將承擔更大責任」

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄市長陳其邁陪同副總統賴清德參香發福袋，致詞不諱言賴「將承擔更大責任」。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁陪同副總統賴清德參香發福袋，致詞不諱言賴「將承擔更大責任」。記者林品君／攝影

大年初六，副總統賴清德到高雄參香發福袋，上午抵達楠梓仁壽宮，現場破千排隊人龍，有民眾提早1小時到場，為親手接下副總統發的福袋。高雄市長陳其邁一路陪同，致詞不諱言賴清德「將承擔更大責任」，向民眾力推賴正直、清廉、認真，是選女婿、栽培下一代的絕佳人選。

副總統賴清德今天上午10點多抵達楠梓下鹽田仁壽宮，被熱情民眾簇擁，領福袋人潮絡繹不絕，估現場支持者超過1000人，有人1小時前就到場排隊。主持人見賴清德下車，立即帶領群眾高喊「賴清德，加油！」，助勢意味濃厚，場面歡騰熱鬧。

高雄市長陳其邁致詞，首先感謝總統蔡英文、副總統賴清德支持高雄發展，他說楠梓是全台灣高科技產業發展最快的地方，過去產業園區集中鄉下，在高雄卻搭高鐵就能到台積電，「全世界最方便」，帶動人口、就業機會成長，吸引更多人來到楠梓成家立業。

陳其邁說，蔡英文和賴清德執政期間，對兩岸和平、國家安全、自由民主、防疫、拚經濟，以至於台灣整體未來發展，付出心力有目共睹，其中也不遺餘力協助高雄發展，「要捷運有捷運、要亞灣區有亞灣區、要高科技產業有高科技產業」。陳其邁肯定賴清德擔任副總統及行政院長期間，對高雄的支持，他說「一定要代表高雄感謝賴副總統」。

陳其邁緊接著大力讚賞賴清德正直、正派、清廉、認真，是選女婿、栽培下一代的不二人選，也不諱言賴清德「將承擔更大責任」，要他屆時繼續挺高雄，幫助高雄進步。

此外，陳其邁也不忘替立委劉世芳助選，他說去年選市長時，楠梓給他很大的支持，現在他選完了，換劉世芳迎接2024立委選舉，向民眾推薦在市政推動、爭取高雄建設經費、國際外交，皆認真、專業的立委劉世芳，稱讚他是「國會領袖級議員」，請民眾續挺。

副總統賴清德今早到高雄楠梓仁壽宮參香發福袋，現場排隊估有1000人。記者林品君／攝影
副總統賴清德今早到高雄楠梓仁壽宮參香發福袋，現場排隊估有1000人。記者林品君／攝影
副總統賴清德（左二）今早到高雄楠梓仁壽宮參拜媽祖，發總統府1元福袋。記者林品君／攝影
副總統賴清德（左二）今早到高雄楠梓仁壽宮參拜媽祖，發總統府1元福袋。記者林品君／攝影
副總統賴清德今早到高雄楠梓仁壽宮參香發福袋，現場排隊者眾。記者林品君／攝影
副總統賴清德今早到高雄楠梓仁壽宮參香發福袋，現場排隊者眾。記者林品君／攝影
副總統賴清德今早到高雄楠梓仁壽宮參香發福袋，在地立委、議員、里長到場陪同。記者林品君／攝影
副總統賴清德今早到高雄楠梓仁壽宮參香發福袋，在地立委、議員、里長到場陪同。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁人氣不輸副總統賴清德，民眾爭相合照。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁人氣不輸副總統賴清德，民眾爭相合照。記者林品君／攝影

賴清德 陳其邁

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