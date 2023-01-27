聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德南下高雄參香祈福 陳其邁指「將承擔更大責任」
大年初六，副總統賴清德到高雄參香發福袋，上午抵達楠梓仁壽宮，現場破千排隊人龍，有民眾提早1小時到場，為親手接下副總統發的福袋。高雄市長陳其邁一路陪同，致詞不諱言賴清德「將承擔更大責任」，向民眾力推賴正直、清廉、認真，是選女婿、栽培下一代的絕佳人選。
副總統賴清德今天上午10點多抵達楠梓下鹽田仁壽宮，被熱情民眾簇擁，領福袋人潮絡繹不絕，估現場支持者超過1000人，有人1小時前就到場排隊。主持人見賴清德下車，立即帶領群眾高喊「賴清德，加油！」，助勢意味濃厚，場面歡騰熱鬧。
高雄市長陳其邁致詞，首先感謝總統蔡英文、副總統賴清德支持高雄發展，他說楠梓是全台灣高科技產業發展最快的地方，過去產業園區集中鄉下，在高雄卻搭高鐵就能到台積電，「全世界最方便」，帶動人口、就業機會成長，吸引更多人來到楠梓成家立業。
陳其邁說，蔡英文和賴清德執政期間，對兩岸和平、國家安全、自由民主、防疫、拚經濟，以至於台灣整體未來發展，付出心力有目共睹，其中也不遺餘力協助高雄發展，「要捷運有捷運、要亞灣區有亞灣區、要高科技產業有高科技產業」。陳其邁肯定賴清德擔任副總統及行政院長期間，對高雄的支持，他說「一定要代表高雄感謝賴副總統」。
陳其邁緊接著大力讚賞賴清德正直、正派、清廉、認真，是選女婿、栽培下一代的不二人選，也不諱言賴清德「將承擔更大責任」，要他屆時繼續挺高雄，幫助高雄進步。
此外，陳其邁也不忘替立委劉世芳助選，他說去年選市長時，楠梓給他很大的支持，現在他選完了，換劉世芳迎接2024立委選舉，向民眾推薦在市政推動、爭取高雄建設經費、國際外交，皆認真、專業的立委劉世芳，稱讚他是「國會領袖級議員」，請民眾續挺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言