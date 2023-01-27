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【重磅快評】蔡英文的權力棋盤遠不如餐盤精采

聯合報／ 主筆室
府院人事總算底定，總統蔡英文（中）今天牽著即將卸任的行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影。記者潘俊宏／攝影
府院人事總算底定，總統蔡英文（中）今天牽著即將卸任的行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影。記者潘俊宏／攝影

府院人事總算底定，也讓敗選檢討告一段落，明眼人一看便知，除了讓蘇貞昌揹責之外，失敗者聯盟2.0風風火火上任，諷刺的是，蔡總統宣布新閣時，花了大半篇幅述說蘇揆的好，這豈非證明內閣改組是多此一舉？難怪陳建仁組閣還不如總統年夜飯的黑金流沙包有人氣，畢竟，敗選聯盟就像過期的冷凍年菜，一吃再吃，都是派系分贓的菜色，倒人胃口。

蔡總統曬年夜飯，台菜用法式擺盤，引來熱議。她的權力棋盤也來這套華麗包裝，宣稱陳建仁內閣是「溫暖韌性」，府院新人事是中生代接班。說穿了，本質還是灑幣加上任性。有錢能買死忠選票，分配權位能拴住派系頭人，有人氣就能繼續獨斷獨行。小英要確保下台前最後一哩路也得是眾星拱月，接班的人更必須按著原來太陽的軌道運行。

垂簾聽政與令不出門只是一線之隔，差在有無掌握並分配資源。蔡英文用陳建仁組閣，是將行政院資源在大選年羈縻黨內各派系，並掌握接班人團隊，以免黨內提前往選舉班子投誠，令朝廷中空。蔡英文如此精心佈局，也不過是抄襲2007年的陳水扁。當時張俊雄二度組閣，實由副揆邱義仁影武，全力貫徹扁的意志，為他下台保駕護航，防範非欽定的接班人謝長廷另立中央。

歷史轉眼十餘年，派系依然，蔡英文下台前也落得陳水扁的權力恐慌，都得張羅安頓派系。只是，陳建仁雖有張俊雄的忠心耿耿，卻無政治歷練，鄭文燦更非邱義仁之心無大位。綠委面臨選舉生死關，對戰鬥內閣要求高，張俊雄險遭同志偷襲倒閣，不知陳建仁是否能安然過關。

這盤棋局讓人民無感，甚至掩鼻而去，只因其中太多餿腐味。除了敗選者聯盟了無新意，中生代毫無政治風骨，種種搶位又怕吃相難看的扭捏作態，令人作嘔。更讓人嘖嘖的是陳建仁「寬恕說」，他談到傷口，用「奪取屬於我的地位」為例，對照他接閣揆成為黨政銜接的平台，原來這寬恕是提前說給賴清德聽的。

當年陳建仁宣布不連任，啟動蔡賴配，讓賴清德挑戰初選師出無名，如今他為蔡英文上場擋煞，化解賴主席的改革劍鋒指向執政者。蔡賴陳，府院黨，三人恩怨交錯在權力棋枰上。蔡英文彷彿是不放心，還將林佳龍放在府秘書長，對影武的鄭文燦造成牽制，以防政院形成特定利益圈，學運世代終究還是派系政治的奴僕。這些舊政治纏縛著不得民心的民進黨，遑論重新改造？

總統的敗選反省，著眼在權力最大化及恐怖平衡，這和人民福祉及消弭民怨有何相干？如果是回應民意，怎會讓一群被民意檢驗不及格，甚至是政治、學術倫理有瑕疵的人上位呢？隔夜菜一熱再熱，就算有法式擺盤，也只是騙人把式，色相差，誰會埋單？

蔡英文 陳建仁 內閣

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