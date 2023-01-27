楠梓仁壽宮主委求「賴總統」致匾 賴清德鼓掌笑回應
大年初六，副總統賴清德來到高雄參香發福袋，上午9點起，從岡山壽天宮一路向南，第2站來到楠梓仁壽宮，有民眾提早1小時到場排隊，不畏豔陽搶睹副總統風采。賴清德致詞大讚楠梓區發展，表示高雄「不僅於此」，台南也要靠高雄提拔，更期許高雄成為南台灣發展的領頭羊。
副總統賴清德上午抵達楠梓下鹽田仁壽宮，立即被熱情民眾簇擁，排隊領福袋的人潮繞行紅絨好幾圈，現場支持者估超過1000人，在豔陽下等待賴清德，甚至有人提早1小時到場排隊；主持人見賴清德下車，立即帶領群眾高喊「賴清德，加油！」助勢意味濃厚，場面歡騰熱鬧。
高雄市長陳其邁陪同副總統賴清德，向現場民眾以及廟方主委謝坤易打過招呼，隨即進到廟裡參拜，立委劉世芳、左楠區議員、多名里長都陪同到場。
仁壽宮主委謝坤易致詞時表示，近年楠梓區發展快速，藍田里突飛猛進，他驚喜到「不知該如何接受」，加上副總統賴清德到訪，讓他相信「仁壽宮要發展了」。
謝坤易說，會向仁壽宮媽祖祈求，讓賴清德2024年順利當上總統，也要賴若當選，別忘幫仁壽宮掛一面匾額，賴清德笑容滿面鼓掌回應，現場民眾高聲歡呼。
副總統賴清德致詞，首先表示福袋是和蔡英文總統一起給民眾的祝福，提醒民眾回家要放在財位，向仁壽宮媽祖過爐更好，祈福效果加倍。
提及楠梓區發展，賴清德說，有里長告訴他，從上任至今，里民人數從5千多人增長至1萬多人，人口幾近翻倍，1個里就有25棟大樓，可以看出楠梓區「欣欣向榮」。
賴指出，楠梓區過去發展曬鹽產業，現在成為科技園區；高雄自重工業，一路轉為半導體發展重鎮，他說「全世界最先進的半導體在高雄」；也提及以往騎機車、坐公車的交通方式，現在已有捷運延伸向北。
賴清德肯定高雄發展，表示高雄「不僅於此」，將高雄視為台灣未來發展的關鍵，他說「台南也要分高雄福氣」，期許高雄、台南共同打拚，負起南台灣發展的責任，一同守護台灣。
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