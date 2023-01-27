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陳建仁任閣揆 藍籲速提勞保改革方案

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前副總統陳建仁接任閣揆。本報資料照片
前副總統陳建仁接任閣揆。本報資料照片

蔡英文總統今宣布由前副總統陳建仁出任行政院長。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，蔡英文總統提出的四大任務沒新意，也沒改革性政策，陳建仁會是執行總統意志的「過渡內閣」，呼籲曾推動軍公教年改的陳建仁，對於急迫的勞保年金破產問題，盡速提出改革方案。

曾銘宗指出，蔡英文總統今說對內閣四大期許階段性盤整防疫措施、社會體系總檢討、持續提升國家基礎建設與持續推動六大核心關鍵產業，「都是舊的、過去幾年的說法」，看來到卸任一年多，陳建仁會是過渡內閣，不會提出新方向。

曾銘宗表示，政策方面，陳建仁2016、2017年時推動軍、公、教、勞的年金改革，只有勞保改革沒動，現勞保年金瀕臨破產，事關一千萬名勞工權益，陳建仁應儘速端出改革方案，而不是拖到下任政府，若真的不想改革，也應撥補一定金額。

曾銘宗也提及，陳建仁內閣現在也應準備「發現金」的特別預算編列及發放作業，雖條例還在立法院審查，但發現金的部分共識高，人民嗷嗷待哺，內閣應預作準備。

曾銘宗指出，陳建仁學術專業出身，行政歷練本就少，且加入民進黨後荒腔走板，整個人都變了，包括助選泛政治化說「天主說要幫主鄭運鵬」、力挺抄襲的新竹市前市長林智堅，以及大力護航高端。

曾銘宗說，且陳建仁當副總統時，曾有水災期間到金門家族度假惹議，呼籲陳建仁當閣揆，不能再「不知民間疾苦」，也不要泛政治化，拿出實際作為規劃政策。

國民黨立院黨團總召曾銘宗。本報資料照片
國民黨立院黨團總召曾銘宗。本報資料照片

陳建仁 蔡英文 內閣

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