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即時快評／陳明通去職 層峰強力主導政局下唯一妥協？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
將卸任國安局長一職的陳明通(左)與將接任遺缺的蔡明彥。圖／本報資料照
將卸任國安局長一職的陳明通(左)與將接任遺缺的蔡明彥。圖／本報資料照

總統府昨日發布新閣人事，將情治龍頭的國安局陳明通請辭，與總統府秘書長李大維回任海基會董事長併同處理，只是府發言人轉達蔡總統指示時，對李大維表達感謝，卻不見對陳明通有所慰勉。但陳明通以兩岸學者與民進黨派系人物之姿出任國安局長，期間展示大開大闔的靈活身段與統合情報能力，備受所屬好評，為文人主政國安情治業務創下範例。但為切割黨內外自論文案後如影隨形的政治壓力，層峰布陣新執政團隊，被迫割捨陳明通。

綠營內部自九合一選舉因論文案陷入苦戰時，就有劍指陳明通的訊息出現，試圖藉此切割論文案。但一直到選後年假結束層峰磋商新內閣人選時，才以陳明通主動請辭舖陳，期間明顯歷經波瀾。陳明通年前在立法院一席「冤案說」，可能就是在「執政團隊」與「選舉團隊」折衝高點時所發出的不平之鳴。只是為減少綠營競逐2024年總統大選的不利因素，執政團隊被迫須割捨「陳局長」，避免他須頻繁列席立法院遭受磨損，同時成為在野攻擊箭靶，讓其回到單純陳教授的身份，自行因應論文案後續。

既然決定割捨陳明通，顯然必須徹底排除。作為蔡政府執政團隊代表的總統府發言人，昨日在說明李大維轉任海基會董事長時，特別轉達「總統感謝李大維秘書長戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予她莫大協助；也期盼李秘書長回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流」。同一則說明陳明通請辭，則僅平淡宣稱「陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意」，未由蔡總統表達任何慰勉。在蔡總統展現其仍貫徹主導政局的意志下，陳明通的去職顯然是其唯一「妥協」。

陳明通身陷論文案，撇開未定論的學術專業不說，在政治層面的行事上，仍然不失他自謂綠營派系人物的份際與格調，無條件翼護綠營，但這也是他被迫離開現職的原因，當陳局長與陳教授角色迴旋有難度時，綠營為選舉加以切割。執政者今日特意營造新舊執政團隊交接和樂融融之際，陳明通離任過程間的冷暖，適供外界警醒政治的現實面。

蔡總統選後主導重組執政團隊，新任國安局長排除軍警，也未選用進駐國安局多時熟稔業務的文人副局長柯承亨，而特別派任有駐外經驗、發言謹慎的外交部政次蔡明彥，明顯是蔡政府因應當下國內、外情勢特別所委任。蔡明彥除有國安會副祕書長、駐歐盟兼駐比利時代表等顯赫資歷外，特別有一項「國防部諮詢委員」的身份，其實這是他在藍綠執政時期都曾擔任國防部《四年期國防總檢討》（QDR）的諮詢委員，其學貫國際戰略、中共軍事、對美政策、亞太安全、外交與安全決策等領域，有實蹟可循。

國安局長身兼特勤中心指揮官，今年起將啟動2024選舉安維任務，面臨共軍持續升高兩岸軍事對峙、美中台關係周旋，國安局長任務動見瞻觀。陳明通排除論文案，其實在情治領導上備受所屬好評，在濁水深深的情治界裡頗能服人。蔡明彥在前人的基礎上，料能持續發揮學者專家領政的特性，有效運作情治體系。

國安局 陳明通 團隊

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