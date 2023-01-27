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柯文哲跟賴清德在高雄拚人氣 洋女婿排隊領發財金

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲今早在鳳山五甲關帝廟發送發財金，有人提早2小時排隊。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲今早在鳳山五甲關帝廟發送發財金，有人提早2小時排隊。記者徐白櫻／攝影

民眾黨主席柯文哲與副總統賴清德今天都在高雄走春拜廟，柯文哲的第一場發財金發送現場人氣搶搶滾，有人提早2小時排隊，也有人帶著書要求簽名或拍照，600份發財金不到半小時就領光，還有旅居紐西蘭的台灣洋女婿認同柯的從政理念，趁個過年領紅包沾喜氣。

今天是大年初六，柯文哲由立委張其祿及北市前副市長鄧家基陪同發送發財金，從早到晚陸續抵達五甲龍成宮、五甲關帝廟、大林蒲鳳林宮、三民三鳳宮，以及左營城隍廟、啟明堂、元帝廟，接連奔走七間廟宇參香。

柯文哲今天共有七處參拜行程，民眾黨高市黨部沒有每個地方都安排發紅包，上午第一站設在五甲關帝廟，搶頭香的女子說，今早7點20就來排隊，剛好今天本來就安排參拜行程，恰巧有機會領到柯文哲紅包，很幸運能排到第一位。

台灣女婿帕金‧馬力厄斯（PARKIN MARIUS）跟陳姓妻子領發財金，兩人開心合影留念。兩人說，柯文哲是honest（誠實）的人，曾說過政治要落實在人民生活的每一天，堅持作對的事情，認同柯敢說真話，是個為國家服務的好人。

柯文哲親自發送民眾黨自製Q版「兔年吉祥」造型發財金，黨中央還加碼民眾黨吊飾與磁鐵小物，不少民眾感到驚喜。

民眾黨主席柯文哲今早在鳳山五甲關帝廟發送發財金，行動不便的老阿嬤也來排隊。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲今早在鳳山五甲關帝廟發送發財金，行動不便的老阿嬤也來排隊。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（左三）對於關帝廟大殿出現的立筊景象嘖嘖稱奇。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（左三）對於關帝廟大殿出現的立筊景象嘖嘖稱奇。記者徐白櫻／攝影
紐西蘭籍的台灣女婿帕金‧馬力厄斯（左二）跟妻子（右一）來五甲關帝廟領發財金。記者徐白櫻／攝影
紐西蘭籍的台灣女婿帕金‧馬力厄斯（左二）跟妻子（右一）來五甲關帝廟領發財金。記者徐白櫻／攝影

柯文哲 發財金 民眾黨

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