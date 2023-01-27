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賴清德南下高雄祈福 陳其邁：未來台灣需要他繼續領導
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋，市長陳其邁全程陪同，首站到岡山壽天宮；陳其邁致詞時，稱讚賴清德仁醫治國，還說未來台灣還有很多需要面對的，不管是兩岸、經濟或整個國家建設，都需要賴清德繼續來領導台灣。
陳其邁致詞時，稱讚賴清德仁醫治國，他的清廉、正直及正派，都是值得承擔更大責任的人，尤其在賴清德任職副總統的4年，蔡總統任期的8年中，不管是維持台灣的經濟，甚至面對整個疫情挑戰，都看得到正副總統傑出的領導。
陳其邁說，未來台灣還有很多需要面對的，不管是兩岸、經濟或整個國家建設，都需要賴副總統繼續來領導台灣。
陳其邁說，他相信穩定正派進步的力量，這是台灣未來最欠缺的，同時也感謝過去賴副總統，過去擔任行政院長對高雄的支持。
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