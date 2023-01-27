侯友宜選總統成本比朱立倫高 柯文哲用經濟學解釋

民眾黨主席柯文哲今天從早上到晚都在高雄拜廟，針對新北市長侯友宜選總統的成本會比國民黨主席朱立倫成本高的說法進一步解釋說，通常有位置的人再去做成本變高，這在經濟學上稱為機會成本，兩者沒有矛盾。

針對未來副手人選，柯文哲昨天說，未來副總統人選最好要有互補性，女性、中南部、企業界或財經界，這些條件符合越多越好。媒體詢問，若以此三條件來看，是否代表北市前副市長黃珊珊已經出局，另外過年前後都跑高雄，有無可能在南部找女性企業家當副手。

柯表示，那叫做希望、期望，符合的項目愈多愈希望，當然希望能找到更好的。柯否認高雄行是在找副手，「中南部還有很多事情要做」。

此外，柯文哲提及新北市長侯友宜選總統的成本會比朱立倫大，但又說侯已經當13年市長，應該可以出來選（總統），媒體詢問柯，立場是否有很大改變。柯文哲解釋，兩者都對，因為這種成本在經濟學上稱為Opportunity Cost （機會成本），通常有位置的人再去做那個，成本會變高，兩者其實沒有矛盾。

今天是大年初六，柯文哲由立委張其祿及北市前副市長鄧家基陪同發送發財金，五甲龍成宮、五甲關帝廟、大林蒲鳳林宮、三民三鳳宮，以及左營城隍廟、啟明堂、元帝廟，接連奔走七間廟宇參香。