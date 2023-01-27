快訊

新舊閣揆交棒 蘇貞昌大聲送4字、陳建仁鞠躬回「有你台灣真好」

蘇貞昌卸任閣揆陳建仁接任 民眾黨團籲溫柔堅韌非爛泥

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
總統蔡英文（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影。記者潘俊宏／攝影

行政院長蘇貞昌於春節前宣布內閣總辭，蔡英文總統今天宣布由前副總統陳建仁接任閣揆。民眾黨表示，蘇內閣4年執政下來，讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業，走了傲慢的蘇貞昌前院長，希望接任的陳建仁院長，能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。

民進黨在去年底九合一選舉慘敗後，民眾黨立法院黨團隨即呼籲蘇貞昌順應民意，立即內閣總辭。細數蘇貞昌4年任期中，在疫情衝擊之下，內需產業重創、物價飛漲、薪水倒退，貧富差距10年以來最嚴重，加上政府打房不力、社宅進度跳票，放爛勞保年金改革寶貴時間，台灣青年的未來岌岌可危。

面臨兩岸問題的嚴峻，不得不再度延長兵役，重擔又壓在年輕人肩上；蘇貞昌屢次帶頭反質詢、在國會殿堂對立委嗆聲，護航高端疫苗、護航NCC審查鏡電視執照，令人民對內閣團隊失望。

民眾黨團認為，蘇貞昌現在才辭職，民進黨內部顯然有諸多派系與權位的算計，隨著接連補選的敗北，普發現金的「閣揆保衛戰」失效，才不得不下台走人。

回顧2018年地方選舉民進黨大敗，當時剛敗選的蘇貞昌卻華麗轉身接任閣揆，與敗選的陳其邁、林佳龍、李進勇組成「敗選聯盟」。4年執政下來，卻讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業。

蘇貞昌 內閣 民進黨

延伸閱讀

陳建仁：政府應更體察民意 常存謙卑的心

陳建仁接任閣揆向蘇貞昌鞠躬 「你真的很棒 有你台灣真好」

影／蔡英文介紹新內閣 期許關關難過關關過

蔡總統宣布陳建仁組閣 交付新內閣四大任務

相關新聞

蔡總統宣布陳建仁組閣 交付新內閣四大任務

蔡英文總統今天在總統府宣布，由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣。蔡總統表示，對新內閣有四大期許，包括「階段性盤...

大讚陳建仁是暖男 蘇貞昌「四字勉勵」給予祝福

總統蔡英文今天舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆。行政院長蘇貞昌致詞時表示，他相信以陳建仁暖男特質、豐富學經歷，以...

陳建仁接任閣揆向蘇貞昌鞠躬 「你真的很棒 有你台灣真好」

蔡英文總統今天在總統府宣布，由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣。陳建仁致詞時，肯定蘇貞昌四年穩定政局及防疫的表...

府院人事調整…林佳龍接府秘 蔡明彥掌國安局

府院人事密集調整，繼前天總統府公布前副總統陳建仁組閣後，昨也公布交通部前部長林佳龍擔任總統府秘書長，原秘書長李大維回任海基會董事長；此外，國安局長陳明通請辭，由外交部次長蔡明彥接任。黨政人士透露，在蔡總統邀請下，立委管碧玲將接海洋委員會主委，成為海委會首位女主委。

蘇貞昌卸任閣揆陳建仁接任　民眾黨團籲溫柔堅韌非爛泥

行政院長蘇貞昌於春節前宣布內閣總辭，蔡英文總統今天宣布由前副總統陳建仁接任閣揆。民眾黨表示，蘇內閣4年執政下來，讓人感覺...

蔡總統期許陳建仁「溫暖堅韌」新閣揆發布全文一次看

蔡英文總統今天在總統府宣布，由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣。蔡總統表示，對新內閣有四大期許，包括「階段性盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。